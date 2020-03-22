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苗栗縣議員互打！曾玟學槓議長：若心理素質差早該淘汰

苗栗縣議長鍾東錦強調，始終希望做「大家的議長」，絕非袒護國民黨，但過去在野議員在臉書上炮打藍營毫不手軟，為避免網軍霸凌同事，才一肩扛下。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣議長鍾東錦強調，始終希望做「大家的議長」，絕非袒護國民黨，但過去在野議員在臉書上炮打藍營毫不手軟，為避免網軍霸凌同事，才一肩扛下。（記者鄭名翔攝）

2020-03-22 20:25:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會20日為公文調閱權引發朝野議員對槓，時代力量議員曾玟學更與國民黨籍議長鍾東錦隔空對嗆；鍾東錦表示，站在保護議會及部分議員的立場，因此願自己扛下網軍攻擊，希望此事就此打住；曾玟學則說，若國民黨議員心理素質差，「就被時代淘汰吧」，盼議長能保持中立。

曾玟學日前要求調閱5年內預算與決算資料中的一般事務費使用細項遭回絕，鍾東錦更於會場請議事人員搬出半年、7大箱資料凸顯此要求會造成行政人員負擔，讓曾玟學不滿質疑遭算計，怒轟議長專斷獨裁，鍾東錦也罕見透過議會發聲明批曾「不需要暴衝。」

鍾東錦表示，過去議員透過議會調閱文件不曾阻擋，但如議會一般事務費因每筆金額皆小，帳目拆得很細，因此資料龐大，議事人員要整理將耗費大量人力及時間，自己過去嚴格把關議會支出，也鼓勵每個議員善盡監督之責，然而因此要求不合理，持續釋出善意也無效，才會把事實揭露出來。

對於法案未付表決，鍾東錦說，若表決後可能又引來網軍攻擊，部分資深國民黨議員恐難以承受，站在保護議會的立場決定一肩扛起，他強調，始終希望做「大家的議長」，絕非袒護國民黨，但過去在野議員在臉書上炮打藍營毫不手軟，所以才藉此希望控制傷害，希望議員們都是同事，能友好相處。

曾玟學則認為，議長對於議事規則十分清楚，能辨是非，但仍刻意、專斷獨裁保護國民黨議員，違反議事中立原則，行徑就是「國民黨的議長」，而鍾東錦口稱的「好同事們」卻不包括在野、反對派議員？曾玟學強調，自己在議事上未曾針對個別議員，但若遇到不理性攻擊或不符邏輯的否決提案，還是要站出來捍衛主張。

曾玟學說，因想了解編列於109年度的一般事務費1051萬如何使用，才申請調閱此項目文件，並回溯至104年同一項目預算歷年增減，並非要全部預算決算書，而鍾東錦明知範圍，但疑刻意設計請人搬出數大箱文件資料，曲解其意並安加不正確罪名，要求議長還他一個公道。

此外，曾玟學也質疑，為何議長個人聲明卻透過中立的縣議會發布，完全是踐踏民主法治；鍾東錦則坦承，應以個人辦公室發聲明才更為適當，往後會更注意，但仍強調不希望將同事當敵人，希望此事就此打住，而自己經此一事也長一智，未來主持議事盡量避免發言，維持中立及運作和諧。

時代力量議員曾玟學認為，議長鍾東錦刻意設計請人搬出數大箱文件資料，曲解其意並安加不正確罪名，要求議長還他一個公道。（記者鄭名翔攝）

時代力量議員曾玟學認為，議長鍾東錦刻意設計請人搬出數大箱文件資料，曲解其意並安加不正確罪名，要求議長還他一個公道。（記者鄭名翔攝）

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