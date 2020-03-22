PO苗栗議會紛爭影片 國民黨團怒轟時力曾玟學「不道德」

苗栗縣國民黨議員對於時代力量議員曾玟學，經常製作影片PO網的舉動十分感冒，認為此舉害許多議員遭受「網軍霸凌」。（翻攝曾玟學臉書）

2020-03-22 19:56:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會日前為文件調閱權爆發爭執，時代力量議員曾玟學將過程剪輯成影片PO網，引發眾多網友對國民黨議員砲轟；對此，國民黨團書記長江村貴怒批此舉「不道德」、為創造個人網路聲量而犧牲他人；曾玟學反擊江村貴發言「無知」，強調所影片內容皆取材現場公開資訊，可受大眾公評。

苗栗縣議會20日召開臨時會，藍營議員與在野議員針對《苗栗縣議員文件調閱自治條例》爭得不可開交，最後草草散會，曾玟學事後將過程剪輯成影片，痛批議事公平跟程序正義淪喪，苗栗縣議會淪空殼，不到一天影片被轉載600多次、網友一面倒痛批國民黨。

江村貴不滿表示，曾玟學每每剪輯影片PO網，使得許多網軍不明就裡攻擊國民黨議員，過去於制定石虎保育自治條例時就吃過悶虧，而此次所討論的文件調閱權也根本是多此一舉，然而曾玟學為創造自身網路聲量犧牲他人，實在「不夠道德」。

江村貴進一步說明，外界針對此法條討論已模糊焦點，核心在於「到底是不是有人不准你調卷？」「是否透過議會調卷而受阻？」從昔至今，多數議員調卷都無問題，如果調不到，是否該檢討「自己做人太失敗。」

曾玟學反嗆，江村貴說法正好凸顯其「無知」，目前議會已直播，影片所用素材皆為公開資訊，何來犧牲別人之言？況且各家媒體影像也皆取自現場，各有所解讀予以報導，部分新聞內容也曲解自己的原意，遂製作影片供大眾評判。

曾玟學強調，透過議會調閱文件會出現時間落差，過去就曾因多一道程序而無法即時取得關鍵資訊，而且議員提法案是行使基本權，議會本就應謹守程序正義逕付表決；況且議員行使調件權是全國議員、甚至立委的基本權利，所要也非機密資料，倘若要不到件要自我檢討、等同資料公開還要分親疏遠近，根本是反民主思維。

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