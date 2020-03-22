獅潭鄉民賴維謙將辦老人義剪 廣邀同業加入服務偏鄉

美髮師賴維謙（右）及徐秋娥兩人將投入獅潭鄉老人義剪行列，回饋偏鄉。（記者張勳騰攝）

2020-03-22 16:28:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉豐林村民賴維謙，經營美容美髮事業有成，由於獅潭鄉人口老化嚴重，當地很少理髮店，老人必須到外地剪髮，相當不便，她邀同業徐秋娥29日下午在獅潭鄉豐林村活動中心舉辦偏鄉老人義剪，未來固定每個月最後一個星期日舉辦，賴維謙也號召更多的美髮師加入，服務更多偏鄉老人。

賴維謙高職念的是農場經營，後來遠赴新竹市等地學美髮，20多年前靠著自己的努力，先後在苗栗市及新竹縣竹北市經營秀髮粧整體造型學苑，創業有成。

賴維謙說，她在獅潭鄉豐林村成長，熱愛著這片鄉土，惟獅潭鄉地處偏遠，是全縣人口老化最嚴重的偏鄉，年輕人幾乎外地工作，因鄉內很少理髮店，老人們必須騎車或坐車到苗栗市或大湖鄉剪髮，相當不便。

「回饋及感恩的善念，希望將愛傳播到偏遠鄉村每個角落」，賴維謙邀同業徐秋娥29日下午2點至4點在獅潭鄉豐林村活動中心舉辦偏鄉老人義剪，回饋家鄉，受限人手不足，初期將服務80歲以上長者為主；未來固定每個月最後一個星期日舉辦。

賴維謙及徐秋娥說，能貢獻所長，為偏鄉弱勢族群及老人服務，覺得很有意義，盼能拋磚引玉，號召更多美髮人加入義剪行列，服務更多偏鄉長者，電洽：0928-975666。

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