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首頁　>　苗栗縣

苗栗台13甲造橋路段 將實施區間測速保護石虎

苗栗台6線6k路段注意石虎告示牌。（圖：公路總局提供）

苗栗台6線6k路段注意石虎告示牌。（圖：公路總局提供）

2020-03-21 18:43:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年1月25日晚間，一隻石虎因車禍受傷躺臥在苗栗市台6線6k路段路邊，被一名路過民眾發現即通報；該石虎經治療後恢復良好，已於本週進行野放。交通部公路總局表示，為降低石虎遭路殺，繼去年5月在台3線卓蘭路段設置路殺預警系統後，另規劃苗栗台13甲線造橋路段「夜間降速」，並搭配「區間測速」裝置保護石虎；區間測速相關設施預計今年6月底前完成，待宣導期過後正式實施。

石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主，因棲息地受到道路切割破碎，受到人類日常活動干擾甚大，不時就會發生石虎活動時遭路殺的情況。為減少石虎的路殺事故，公總在多處公路上均設置動物通道、防護網等，公總也邀請特生中心辦理會勘，於石虎出沒熱區設置注意石虎告示牌，提醒用路人降低車速，並於去年建置路殺預警系統，期許透過相關措施保護台灣珍貴生態資源。

為減少石虎的路殺事故，公總與特生中心及中興大學合作研發「AI辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，於去年5月在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段啟用；藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。另外，公總也規劃苗栗台13甲線造橋路段「夜間降速」，日間速限60公里、夜間速限50公里，並於今年3月15日正式實施；為確保行經車輛都能減速，將搭配使用區間測速裝置，相關設施預計6月底前完成，待宣導期過後正式實施，以保護石虎安全。

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