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武漢肺炎》交換學生滯留丹麥 家長尋求協助

苗栗縣湯姓女高中生，透過扶輪社國際交換學生前往北歐丹麥，受武漢肺炎疫情影響，想要回台灣，但航班陸續取消、滯留他鄉。（圖由湯母提供）

苗栗縣湯姓女高中生，透過扶輪社國際交換學生前往北歐丹麥，受武漢肺炎疫情影響，想要回台灣，但航班陸續取消、滯留他鄉。（圖由湯母提供）

2020-03-21 18:03:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣湯姓女高中生，透過扶輪社國際交換學生前往北歐丹麥，受武漢肺炎疫情影響，想要回台灣，但航班陸續取消、滯留他鄉；湯母投訴媒體，希望政府能夠協助，或讓像他們遭遇此困境的家長，能夠寄送一些限量口罩，讓無法返國的台灣學子，有自我保護措施。

湯母表示，女兒是今年透過扶輪社前往丹麥的交換學生，同批前往的計有9名台灣學子；武漢肺炎爆發全球性傳染後，其中5名學子申請提早結束交換，數天前已返國，但包括她女兒在內，還有4名學子滯留在當地。

湯母說，丹麥因疫情嚴峻，學校已經停課，女兒也急著想回國，但歐洲航線也因疫情影響無限期停飛，多次辛苦訂到班機位置，但不是延後、就是取消，直到今天原本訂到了25日的華航班機，以為終於可以成行，最後同樣被取消。

眼見愛女滯留，湯母只能夠過視訊與愛女聯繫，確保平安，但得知丹麥確診人數破千，且當地口罩等防疫物資取得不易，湯母除想方設法讓孩子能夠及早順利返國，也盼政府能夠協助，或讓像他們遭遇此困境的家長，能夠寄送一些限量口罩，讓無法返國的台灣學子，有自我保護措施。

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