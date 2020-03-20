武漢肺炎》苗縣議會臨時動議通過 學校畢旅暫緩

苗栗縣議會臨時動議通過學校畢旅暫緩。（資料照）

2020-03-20 21:48:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕武漢肺炎疫情延燒，苗栗縣議員黎煥強於議會臨時會提臨時動議案，建請縣府與各級學校全面暫緩實施戶外教學活動及取消室內場地對外租借，今天經大會決議通過。縣府教育處表示，戶外教學部分已發文通告暫緩；室內場地部分，則依照議會決議儘速研擬。

議員黎煥強說，這個學期開學以來，接獲許多家長反映，希望學校基於防疫考量能取消或暫緩畢業旅行、公民訓練等戶外教學活動；他了解像畢業旅行等類型的戶外教學活動，校方大多早已完成安排，並與廠商訂定契約，若學校自行宣布暫緩或取消，學校恐面臨違約爭議，若有公部門行政命令下達，學校有法源可依循，得以解套，也能讓家長放心。

另，學校也反映，不少社團、協會也會向學校租借場館辦理活動，但學校對於參與者無法確實掌控，也造成校園防疫的壓力。

因此，黎煥強獲議員陳品安、陳光軒、曾玟學、宋國鼎附議，提兩個動議案，一為建請縣府與轄內各級學校研議，於疫情期間全面暫緩實施校外教學，包括畢業旅行、公民訓練活動、跨區活動或隔宿露營等以強化校園防疫安全及降低學生感染風險，並視疫情狀況重新開放，以確保師生健康狀況安全無慮。

另一為建請縣府與轄內各級學校研議於疫情期間取消室內場地對外租借事宜，以強化校園防疫安全及降低學生感染風險，並減低師生之心理壓力。兩案今天經大會決議通過。

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