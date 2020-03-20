文件調閱權再起風波 苗栗縣議員怒嗆議長

議員曾玟學舉手發言受阻，衝上前向議長鍾東錦嗆聲。（記者彭健禮攝）

2020-03-20 20:23:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「苗栗縣議員文件調閱自治條例」訂定一案，昨天在苗栗縣議會引發激烈爭論，最後由議長鍾東錦裁定不通過，引發批評獨斷；鍾東錦今天請議會人員搬出7箱資料表示，議員曾玟學去年曾向縣府和議會要求，要調閱2015年至2019年一般事務費相關資料，但這7箱資料僅是曾所需的半年份，說明資料調閱的困難之處，但因曾玟學舉手發言不成，也衝上前向鍾東錦理論抗議。

議員是否有調閱文件權力，於苗栗縣議會去年定期會引發爭議，議員宋國鼎於本屆臨時會提案訂定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，獲9名議員連署，在昨天二、三讀會也激烈爭論，鍾東錦見爭吵不休，未同意表決提案，逕自敲槌裁定不通過， 引發批評獨斷。

鍾東錦今天在議事堂上，請議會工作人員隨即搬出7大紙箱表示，這僅是半年資料，更遑論曾所需要近5年資料量，估算至少需1000個工作天以上，才能滿足議員需求。

鍾東錦隨後也請縣長徐耀昌就此發言，徐耀昌說「互相尊重，適可而止，都可以迎刃而解」。之後鍾東錦讓議員徐功凡、楊明燁發言，雖然台下包括曾玟學在內尚有多名議員舉手想發言，但鍾東錦就宣布散會。曾玟學隨即走上前怒嗆鍾東錦，「這什麼意思，莫名其妙！」

鍾東錦會後說明，當時他打電話給曾玟學解釋，曾玟學也說「沒有關係」，但曾玟學另一份向縣府調閱資料的公文，他也協助轉過去，但縣府發現曾玟學要的資料太多了，導致縣府認為窒礙難行，才會衍生今天文件調閱的問題。

鍾東錦也說明，他昨天不讓表決，是擔心同事再度受傷，受網軍攻擊、霸凌，其實昨天可以表決、可以撤銷，但以他的經驗、智商判斷，這個案子即使通過，到了行政院也是無效的。

鍾東錦說，透過議會行文給縣政府是最好、也是最公平的方法，議會也會制訂規則，讓議員能夠順利取得問政所需的文件。未來他還是希望這些年輕議員，能認真問政，他也會不分黨派、色彩，全力給予協助。

曾玟學也說明，當初他要這個細項，因為他認為這是議長特別費的延伸，當時議長看到這份公文，親自打電話給他說，基於議長的職權、行使範圍，只有檢調可以調閱，所以沒辦法提供，當時他也說，好，沒關係，那就不要了！

曾玟學說，但今天議長又拿這個東西出來說，「要看可以拿出來看」，然後找了議事人員搬了好幾箱，但議長先前已認為他要的資料不合理，對照今日舉動，顯然與之前所言自相矛盾。

曾玟學說，議會總務組長今天也有說明，之前檢調要的範圍與他要的範圍是一模一樣的，這代表他要的東西有道理，因為檢調也認為這段期間是有問題的。

曾玟學說，之前他也向縣府行政處要資料，當時行政處回覆他資料太龐雜，他也改為索取粗略項目，因為一筆預算動輒百萬、千萬，但僅一行字帶過，沒有告訴議員這些錢花到哪裡去？納稅人都會想要知道。

曾玟學也批評，議長作為主席，要議事中立，若要發言，應離開主席位置，議長卻違背議事規則程序，不讓議員發言，「苗栗縣議會今天是民主淪喪至極一天！」

議會則提出說明，議長依權責主持議會，並未如議員所指違反程序，同時也尊重議員發言權，今日議長也有給曾玟學議員發言時間，同時分別給予不同黨籍與無黨籍議員舉手發言，並無不妥。

議長鍾東錦請議會人員搬出7箱資料。（記者彭健禮攝）

鍾東錦會後向媒體說明。（記者彭健禮攝）

曾玟學會後向媒體說明。（記者彭健禮攝）

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