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首頁　>　苗栗縣

武漢肺炎》苗縣議員議會驚爆確診病患個資 衛生局移請警方調查

苗栗縣議員徐永煌在議事堂上驚爆患者性別及曾出入公共場所地點，雖有議會言論免責權，不過衛生局認為徐的發言涉嫌違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，會移請警方調查。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣議員徐永煌在議事堂上驚爆患者性別及曾出入公共場所地點，雖有議會言論免責權，不過衛生局認為徐的發言涉嫌違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，會移請警方調查。（記者彭健禮翻攝）

2020-03-20 16:04:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣出現首例武漢肺炎確診病例，縣議員徐永煌對於縣衛生局未能即時對鄉親說明感到不滿，於今天議會臨時會中，批防疫作為「漏得比洪水還大」，甚在議事堂上驚爆患者性別及曾出入公共場所地點；雖徐永煌有議會言論免責權，不過衛生局認為徐的發言不妥，涉嫌違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，會移請警方調查。

徐永煌於今天議會臨時會臨時動議案討論中，對於武漢肺炎疫情，發言表示，大家都說防疫要做到滴水不漏，但他覺得漏得比洪水還大；就苗栗縣首個確診案例來說，當地周遭的人都知道確診，消息都會傳出。

徐永煌指出，地方於16日就知道確診了，18日才由中央公布，試問有沒有想過這兩天期間，有多少人與確診病患接觸，影響多少人？但期間都沒有人敢說話，當地鄉鎮首長也被罵得要死，批評「像這麼大的漏洞，爆發社區感染是早晚的事情。」他於發言時，甚揭露病患性別及曾出入公共場所地點。

衛生局表示，該名確診病患是境外移入，因病患返國時，造訪的國家尚未列為三級警示，因此返國後為自主健康管理者，但因同團者陸續確診，衛生局即通知採檢並隔離，翌日確診後即收治，同時啟動疫調與清潔消毒，但礙於法令規定，無法對外公開。

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