39歲婦不知懷孕肚痛掛急診 當場產下男寶寶驚呆

為恭醫院婦產科主任沈國壽日前為一名39歲、完全不知已懷胎10月的孕婦接生一健康男嬰。圖非當事婦人。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-19 18:20:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為恭醫院日前深夜收治一名39歲的婦人，對方到院聲稱不明原因腹痛如絞，趕忙掛急診，經醫生檢查發現竟是臨盆「要生了！」婦人當場驚呆，完全不知自己早已懷胎10月，隨後以自然生產產下一名健康男嬰，婦人雖感意外但也欣喜萬分，「沒想到看急診卻帶個寶寶回家」，家屬知悉也樂壞了。

為恭醫院婦產科主任沈國壽表示，該婦約10年前剖腹產下一男嬰，後也未特別積極「做人」，隨著年紀增長也無再生子打算，但婦人體型較為肥胖，過去月經經期也不穩定，去年懷孕後竟完全不知情，期間也無孕吐或不適症狀、孕肚也不明顯，去年底停經，但也不以為意。

本月15日，婦人深夜因腹部劇痛才趕至醫院掛急診，當時還以為是感染病毒導致腸胃疾病等，未料經醫生檢查竟發現已臨盆在即，讓她當場驚呆，原要求剖腹產，但經沈國壽內診評估可自然產，隨後便生下一名男嬰，初步檢查活力、重量都不錯。

沈國壽說，該婦因從未接受產檢，孕期也未特別注意，因此仍須持續追蹤寶寶的健康狀況，而婦人對於突如其來的「意外之喜」也十分開心，3天後就帶著孩子出院，笑稱「沒想到看急診卻帶個寶寶回家」，家人也皆歡喜迎接新成員。

沈國壽指出，自己行醫多年，過去也曾遇過一名體重達90公斤的未婚媽媽即將臨盆卻毫不知情，而陪同前來、才剛交往不久的男友當場傻眼竟要當爸了。沈國壽說，會出現此情況通常為孕婦體重過重，且有多囊性卵巢導致經期不規則，因此未能自覺懷孕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法