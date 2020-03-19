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曾進發跨界奪2大獎 獲譽「通才型攝影師」美譽

曾進發攝影作品於國內外獲獎無數，此次參加首屆「中國華夏攝影鯤鵬獎」，不僅拿下好成績，也為唯一跨領域獲獎攝影師，令中國攝影界皆為之讚嘆。（記者鄭名翔攝）

曾進發攝影作品於國內外獲獎無數，此次參加首屆「中國華夏攝影鯤鵬獎」，不僅拿下好成績，也為唯一跨領域獲獎攝影師，令中國攝影界皆為之讚嘆。（記者鄭名翔攝）

2020-03-19 19:26:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣知名攝影師曾進發參加首屆「中國華夏攝影鯤鵬獎」，以《流冰搶魚》為題、呈現小鵰抓魚、猛鵰在後的極具張力瞬間，獲選為自然類十杰攝影師獎之首，另再以玫瑰相襯水下人魚的半具象《游向愛情》照片，拿下畫意類金牌獎，成為唯一跨領域得獎的參賽攝影師，讓中國攝影界權威評審皆為之讚嘆，再為國爭光。

來自苗栗的曾進發國內外獲獎無數，光去年就於號稱攝影界奧斯卡的IPA國際攝影大賽摘下建築類首獎、莫斯科國際攝影獎旅行類、動態類、自然類拿下2金1銀1絲帶獎、TIFA東京國際攝影大賽以台灣合歡山銀河美景照再鍍金，堪為台灣之光。

首屆中國華夏攝影鯤鵬獎評審集結中港地區攝影權威及傳媒，曾進發不僅兩項作品得獎，且橫跨不同領域尤為難得，也被中國攝影界高度評價為通才型攝影師。

《流冰搶魚》獲自然類十杰攝影師獎之首

曾進發表示，《流冰搶魚》是於日本北海道外海，透過長鏡頭、高速連拍，捕捉到一隻小鵰才剛於流冰水面擒得活魚，背後卻有龐然、雄壯猛鵰伺機在後，呈現出「螳螂捕蟬、黃雀在後」的精采張力瞬間，且搭配晨光照射，將翅羽線條及猛禽眼神完美展現。

《游向愛情》畫意類金牌獎

而《游向愛情》則是曾進發請人魚模特兒進入水中，一旁投入玫瑰花，透過人魚入水激起水花、在花朵相襯之下，呈現出蘊含嚮往愛情的情感，留給人們無限想像空間。

曾進發說，自己勇於嘗試各類型攝影，尤追求每幅作品都具故事性，從寫實之中找尋虛幻空間，讓人看了都能從中品味不同意涵，使照片更具生命力。

曾進發的《流冰搶魚》作品、呈現小鵰抓魚、猛雕在後的極具張力瞬間，獲得極高評價，奪下中國華夏攝影鯤鵬獎自然類十杰攝影師獎之首席殊榮。（曾進發提供）

曾進發的《流冰搶魚》作品、呈現小鵰抓魚、猛雕在後的極具張力瞬間，獲得極高評價，奪下中國華夏攝影鯤鵬獎自然類十杰攝影師獎之首席殊榮。（曾進發提供）

曾進發，拍攝以玫瑰相襯水下人魚的半具象照片，以《游向愛情》為題，奪下中國華夏攝影鯤鵬獎畫意類金牌獎。（曾進發提供）

曾進發，拍攝以玫瑰相襯水下人魚的半具象照片，以《游向愛情》為題，奪下中國華夏攝影鯤鵬獎畫意類金牌獎。（曾進發提供）

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