飯店業者神合成國內外景點對照圖 「來苗栗就能環遊世界」

電影《魔戒》場景中位於紐西蘭的哈比屋，在苗栗銅鑼鄉也有幾乎完全一樣的「哈比丘」。（馥藝‧金鬱金香酒店提供）（記者鄭名翔攝）

2020-03-19 13:26:43

［記者鄭名翔／苗栗報導］防疫不出國！苗栗縣有飯店業者別出心裁，蒐集縣內私房景點照片，搭配世界各地知名旅遊勝地照片，相組合推出對照圖，由於相似度極高，在網路引發廣大迴響，許多民眾看了為之驚艷，短短兩天分享次數就達到2000多次，業者表示，防疫期間藉此方式行銷觀光，「不用出國也可以在苗栗環遊世界。」

電影「魔戒」中位於紐西蘭的哈比屋，在苗栗銅鑼鄉也有個「哈比丘」；漫畫「灌籃高手」中的經典場景取自於日本鎌倉，但苗栗新埔海岸同樣也有相似場景；日本觀光勝地嵐山竹林景致，與苗栗泰安的烏嘎彥竹林如出一轍；而到苗栗火炎山就可看到美國大峽谷磅礡景觀；就連飯店本身的巴洛克式建築，幾乎神複製法國巴黎的教堂。

設計此系列比對圖的苗栗馥藝‧金鬱金香酒店行銷企劃張德華表示，有感於近期疫情升溫，響應中央提倡避免出國政策，所以花了許多心思蒐集苗栗各私房景點，再於網路上去尋找相似的外國觀光勝地，挑選取景角度相似的照片合成製圖，沒想到引發熱烈迴響。

出身苗栗的張德華說，高中畢業後曾騎著機車，穿梭於縣內18鄉鎮市，發現許多特有的美景，但缺乏行銷所以鮮為人知，而這次不僅行銷飯店，更希望讓越多人看見家鄉之美，未來還會持續推出不同系列照片，歡迎民眾按圖索驥來苗栗一遊。

馥藝‧金鬱金香酒店副協理張凱玲指出，此次疫情對餐旅住宿衝擊極大，業績慘跌8成，但其實苗栗各景點皆於戶外空曠通風處，而酒店也貼心準備包含口罩套、次氯酸水等防疫包，讓遊客可以隨身帶著、安心暢遊苗栗。

日本知名景點嵐山竹林，與泰安鄉的烏嘎彥竹林景致如出一轍。（馥藝‧金鬱金香酒店提供）（記者鄭名翔攝）

來到苗栗火炎山就可看到美國大峽谷磅礡景觀。（馥藝‧金鬱金香酒店提供）（記者鄭名翔攝）

飯店本身的巴洛克式建築，外觀也神似法國巴黎的教堂。（馥藝‧金鬱金香酒店提供）（記者鄭名翔攝）

發揮巧思製作系列比對圖的張德華，希望藉此機會行銷家鄉之美，未來還會推出更多苗栗私房景點，歡迎民眾前來一遊。（記者鄭名翔攝）

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