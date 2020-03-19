為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

國中少女遭毆案 苗栗跨校會議疑仍難認定屬「霸凌」

苗栗縣上週發生國中女學生遭同學毆打情事，目前相關教育單位仍針對是否符合霸凌定義中的「持續」條件進行討論。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣上週發生國中女學生遭同學毆打情事，目前相關教育單位仍針對是否符合霸凌定義中的「持續」條件進行討論。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-19 07:48:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣上週發生國中女學生遭同學毆打情事，今苗栗縣政府教育處與相關學校召開閉門跨校會議，據了解，與會教育人員對於此案是否符合「霸凌」定義中的「持續、反覆」條件有疑慮，目前擬先認定為「重大校安事件」，但仍會依霸凌程序處理；教育處表示，此會議按法規須負有保密義務，因此暫不便對外說明。

本月12日晚間，苗栗地方臉書社團傳出身著不同校服的三名國中女學生對另名同學施暴的影片，今早教育處與當事學生的相關學校召開閉門跨校會議，知情人士透露，相關與會人員對於是否符合「持續、反覆」霸凌案件定義仍有所疑慮。

依教育部的《校園霸凌準則》對霸凌的定義為「指個人或集體『持續』以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為。」是否符合「持續」行為遂成為認定關鍵。

有關人士認為教育部並未明確解釋何謂「持續」？其中解讀模糊空間致使校方無依據判定，難有明確定案，據傳相關學校可能會先定調為「重大校安事件」，但會依霸凌程序進行後續處置。

主管機關教育處則表示，此跨校會議悉依照《校園霸凌準則》第13條召開，而根據此準則第16條規定須負有保密義務，因此暫不便對外說明，但已要求校方的防制校園霸凌因應小組應於2個月內完成調查並確認是否成立校園霸凌事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本自殺人數創新低 青少年自殺率卻攀升
2020-03-17 23:15

日本自殺人數創新低 青少年自殺率卻攀升
國中女生遭同學狠甩耳光不算霸凌？ 苗縣府：先釐清是否為「持續性」
2020-03-16 19:42

國中女生遭同學狠甩耳光不算霸凌？ 苗縣府：先釐清是否為「持續性」
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
童話法律》不是我的小孩，我愛他有用嗎？
2020-03-16 11:53

童話法律》不是我的小孩，我愛他有用嗎？
網紅「吃屎哥」疑遭霸凌 嫌犯直播還嗆聲
2020-03-15 23:06

網紅「吃屎哥」疑遭霸凌 嫌犯直播還嗆聲
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
國中少女霸凌案 苗縣啟動跨校調查、專案輔導
2020-03-15 16:35

國中少女霸凌案 苗縣啟動跨校調查、專案輔導
苗栗縣今日熱門
2020-03-18 08:08

武漢肺炎》苗栗首例確診 衛生局：境外移入、收治負壓隔離病房

2020-03-16 22:56

武漢肺炎》網傳苗栗縣封院？院方：疑似病患採驗後消毒

2020-03-14 11:57

驚！「藍色多瑙河」再現 網譏「苗栗連水溝都是藍的」

2020-03-17 15:26

頭份三寶駕駛逆向急駛超車 3秒後遇「大魔王」GG了 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播