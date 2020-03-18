繁星放榜 苗栗高中94人上榜、43人錄取國立大學

大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中94人上榜，錄取國立大學43人。（圖由苗栗高中提供）

2020-03-18 18:58:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中142名學子報名，94人上榜，錄取國立大學43人，其中台、清、交、成、政「頂尖大學」有6人，「中」字輩及台北大學7人，師範、教育大學7人，錄取中國醫、中山醫、高醫、北醫相關科系5人。另有1名學生透過特殊選材錄取中正大學。

國中會考5A入學，考出74級分的胡均霖，3年來兢兢業業，努力不懈，每天留在學校晚自習，養成良好讀書習慣，以學測成績自然滿級分組合，透過繁星制度錄取心目中的第1志願中國醫藥大學中醫學系；校長劉瑞圓表示，苗中歷年繁星成績表現亮眼，足以讓社區信賴，並把子弟託付給苗中。

錄取台灣大學的劉旻樺，自明仁國中畢業，選擇鄰近的社區高中國立苗中就讀；經由校內甄選，原就讀本校社會語文實驗班，因與興趣不合，轉入普通班就讀。3年來，他專注於課業，這次學測考出69級分，錄取台大的職能治療學系，希望未來能當個職能治療師。

劉瑞圓指出，今年大學學測，苗中成績大放異彩，締造苗栗地區最高級分74級分，60級分上成長2倍，今天繁星放榜，頂尖大學統統上榜，70級分的李俊儒錄取國立交通大學電機工程學系、連軒錄取國立清華大學資訊工程學系、陳芯錄取國立成功大學化學系，徐珞埕錄取國立政治大學會計學系，謝沛軒同學錄取國立政治大學財務管理學系。

劉瑞圓表示，學生優異的成果，充分展現苗栗高中全校師長、學生與家長的努力。優秀不必捨近求遠、就近入學苗栗高中，享有優質的教育環境與資源，不論學業成績，或多元能力與國際觀，苗中學生都具備各方面的優異表現，值得苗栗地區家長與學生們的信賴。

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