為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

繁星放榜 苗栗高中94人上榜、43人錄取國立大學

大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中94人上榜，錄取國立大學43人。（圖由苗栗高中提供）

大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中94人上榜，錄取國立大學43人。（圖由苗栗高中提供）

2020-03-18 18:58:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中142名學子報名，94人上榜，錄取國立大學43人，其中台、清、交、成、政「頂尖大學」有6人，「中」字輩及台北大學7人，師範、教育大學7人，錄取中國醫、中山醫、高醫、北醫相關科系5人。另有1名學生透過特殊選材錄取中正大學。

國中會考5A入學，考出74級分的胡均霖，3年來兢兢業業，努力不懈，每天留在學校晚自習，養成良好讀書習慣，以學測成績自然滿級分組合，透過繁星制度錄取心目中的第1志願中國醫藥大學中醫學系；校長劉瑞圓表示，苗中歷年繁星成績表現亮眼，足以讓社區信賴，並把子弟託付給苗中。

錄取台灣大學的劉旻樺，自明仁國中畢業，選擇鄰近的社區高中國立苗中就讀；經由校內甄選，原就讀本校社會語文實驗班，因與興趣不合，轉入普通班就讀。3年來，他專注於課業，這次學測考出69級分，錄取台大的職能治療學系，希望未來能當個職能治療師。

劉瑞圓指出，今年大學學測，苗中成績大放異彩，締造苗栗地區最高級分74級分，60級分上成長2倍，今天繁星放榜，頂尖大學統統上榜，70級分的李俊儒錄取國立交通大學電機工程學系、連軒錄取國立清華大學資訊工程學系、陳芯錄取國立成功大學化學系，徐珞埕錄取國立政治大學會計學系，謝沛軒同學錄取國立政治大學財務管理學系。

劉瑞圓表示，學生優異的成果，充分展現苗栗高中全校師長、學生與家長的努力。優秀不必捨近求遠、就近入學苗栗高中，享有優質的教育環境與資源，不論學業成績，或多元能力與國際觀，苗中學生都具備各方面的優異表現，值得苗栗地區家長與學生們的信賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
繁星放榜 北市靜修女中42人錄取台大、清華等校
2020-03-18 18:21

繁星放榜 北市靜修女中42人錄取台大、清華等校
矯正牙齒微笑變水 她繁星上台大牙醫系
2019-03-18 23:52

矯正牙齒微笑變水 她繁星上台大牙醫系
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
嘉市公、私立學校繁星點點 多人通過醫學系一階
2019-03-18 22:27

嘉市公、私立學校繁星點點 多人通過醫學系一階
東港高中繁星升學放榜 錄取國立大學有64％是直升
2019-03-18 22:06

東港高中繁星升學放榜 錄取國立大學有64％是直升
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
苗中學生李俊毅眼睛受傷險失明 拚繁星當眼科醫師
2019-03-18 21:31

苗中學生李俊毅眼睛受傷險失明 拚繁星當眼科醫師
苗栗縣今日熱門
2020-03-12 13:26

注意了！國道5處匝道「天眼」上路 這3種違規3000起跳

2020-03-18 08:08

武漢肺炎》苗栗首例確診 衛生局：境外移入、收治負壓隔離病房

2020-03-16 22:56

武漢肺炎》網傳苗栗縣封院？院方：疑似病患採驗後消毒

2020-03-14 11:57

驚！「藍色多瑙河」再現 網譏「苗栗連水溝都是藍的」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播