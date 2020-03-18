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君毅中學清貧新二代 拚進成大

苗栗縣君毅中學18名學生參加大學繁星計畫，共17人順利錄取心中第一志願，錄取率近百分百，今校方放鞭炮表揚慶祝。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣君毅中學18名學生參加大學繁星計畫，共17人順利錄取心中第一志願，錄取率近百分百，今校方放鞭炮表揚慶祝。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-18 16:46:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣君毅中學18名學生參加大學繁星計畫，共17人順利錄取心中第一志願，錄取率近百分百；其中來自偏鄉三灣鄉的新住民之子張宇賢，以優異成績錄取國立成功大學機械系，而在中國長大、國中畢業才來台升學的陳寶儀，靠著自學繁體字、注音符號，高中3年苦讀未補習，順利進入國立中正大學傳播系，實屬難得。

張宇賢出身清寒家庭，母親為印尼籍、父親則忙於工作，而他自幼獨立、始終保持優異成績，國中會考考出足以上新竹中學的佳績，但他選擇離家較近的君毅中學就讀，但每天仍須耗費40分鐘車程到校，然而他仍自律配合學校晚間、假日自習規劃，並趁空檔打工助家計，如今順利進入成大機械系，師長皆為他感到高興。

此外，考上中正大學傳播系的陳寶儀，自幼在中國長大，直至國中畢業後才來台繼續就學，期間她自學繁體字、注音符號，個性獨立又十分自律，靠著自身努力與校方系統性教學，使她三年內未曾補習，就一舉考上一流學校，持續努力邁向大好前程。

君毅中學表示，教務處特成立「繁星計畫輔導小組」，集結經驗豐富的師長、行政團隊等，針對個別學生的志向進行面談，輔導各生得以依照成績及各項條件選擇最適合的學校，才能使此次繁星推薦祭出近乎全壘打的佳績。

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