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首頁　>　苗栗縣

擴大友善石虎！農田給獎勵金 西湖、苑裡納入

苗栗縣政府農業處說，通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地可領2萬元獎勵金；若配合架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個區域可再加領1萬元。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗縣政府農業處說，通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地可領2萬元獎勵金；若配合架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個區域可再加領1萬元。（記者蔡政珉翻攝）

2020-03-17 18:16:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，去年獲首波納入試辦範圍的苗栗縣通霄鎮試辦有成，縣府今年擴大試辦範圍，鄰近的西湖鄉、苑裡鎮也納入，目前已經開放受理。

苗栗縣政府農業處說，通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉鄉親，農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地可領到2萬元獎勵金；若願意配合縣府架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個區域可再加領1萬元獎勵金。

農業處也說，政府立案社區所成立巡守隊，巡守已知石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網、其他石虎保育相關工作等，每年可獲得6萬元獎勵金。

若巡守隊於巡守範圍內，配合架設自動相機只要捕捉到石虎蹤跡，每次再核發5萬元獎勵金，每年2次為限，每次相隔至少3個月以上。最高可領10萬元獎金。

至於野生動物入侵家禽放養場域通報，範圍則開放至苗栗縣全縣，在危害動物未明前，通報就可獲3000元補助，願意配合架設相機監測石虎出沒，3個月內若拍攝到石虎，可獲得1萬元獎勵金。

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