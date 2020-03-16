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首頁　>　苗栗縣

後龍公司寮漁港 有望月底成苗縣開放垂釣首例

苗栗縣後龍鎮的公司寮漁港漁獲豐富，吸引許多釣客前往垂釣。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣後龍鎮的公司寮漁港漁獲豐富，吸引許多釣客前往垂釣。（記者鄭名翔攝）

2020-03-16 20:26:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公司寮漁港北堤，每逢2、3月常吸引許多釣客前來垂釣，但近來卻遭海巡人員驅離，讓釣友們十分不滿；苗栗縣議員鄭秋風今邀苗栗縣政府、南龍區漁會、海巡署及釣友到場會勘，釣友承諾自律不影響漁民及環境，苗縣府農業處則擬公告北堤垂釣位置，最快月底公司寮漁港將成為縣內首座開放垂釣漁港。

公司寮漁港屬典型河口港，但因淤沙嚴重，近年只剩10餘艘小船出海作業，但吸引許多釣客前來垂釣，尤其近期吹西南風，釣友們紛至北堤釣魚，然而卻遭海巡人員驅離，認為未干擾漁船作業、且行之有年，希望能爭取垂釣權；海巡署則指出，皆依法行事柔性勸離，盼釣友們能配合。

縣府農業處漁業科長林俊吉指出，縣內沿海共11座大小漁港，皆未開放垂釣，港區全面禁止採捕或養殖水產動植物，而面對釣友的請求，林俊吉說，將會徵詢漁會、當地漁民意見進行個案檢討，評估公告北堤垂釣位置及方向，最快月底公司寮漁港將成縣內漁港開放垂釣之首例。

釣友們也承諾會加強自律，避免干擾漁民或破壞環境，對於今日會勘能取得初步共識感到十分開心，也會提醒其他釣客耐心等待苗縣府正式公告，並全力配合相關事項。

苗栗縣議員鄭秋風今邀苗栗縣政府、南龍區漁會、海巡署及釣友到場討論，研擬開放垂釣的可行方案。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣議員鄭秋風今邀苗栗縣政府、南龍區漁會、海巡署及釣友到場討論，研擬開放垂釣的可行方案。（記者鄭名翔翻攝）

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