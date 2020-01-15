民進黨攻不破鐵藍苗栗 青壯派喊話縣黨部世代交替

苗栗縣議員陳光軒向縣黨部喊話，應進行世代交替，展現改革決心。（記者鄭名翔攝）

2020-01-15 19:49:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蔡英文總統此次大選狂奪810萬票，但仍未能攻克苗栗縣藍營鐵票倉，讓許多地方綠營支持者深感灰心；以苗栗縣議員陳光軒為首的黨內青壯派向縣黨部公開喊話，希望自此痛定思痛進行換血，讓年輕世代接棒承擔黨務，展現改革企圖心，重新打造民進黨於苗栗的品牌形象，未來才有可能翻轉。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿回應，過去就主張年輕化，曾邀陳光軒參選但遭拒；他強調，黨部內正栽培年輕心血，而主委一職為黨員直選且無給薪，他尊重各界意見，也歡迎年輕人來參選。

民進黨於苗栗屢戰屢敗，基層支持者要求改革聲浪不斷；陳光軒、頭份市民代表陳詩弦、前苗栗市民代表徐筱菁、西湖鄉民代表蘇文正等青壯代表也公開表態，希望縣黨部能進行世代交替。

陳光軒表示，感謝黨內前輩長期付出，此次雖敗但也是個契機，應跟隨黨中央分針，讓更多有熱情的年輕人承擔黨務，放手交棒年輕世代，展現徹底改革的企圖心，重新打造民進黨於苗栗的品牌形象，吸引更多人才加入。

陳詩弦認為，縣黨部在過往選戰中皆未能凝聚綠營團結氣勢，導致多次選戰挫敗，基層民代實力也被削弱，更難深耕地方，這種氛圍也導致許多認同民進黨的年輕人才望而遠之，擔心入黨後恐難擺脫大老、派系壓力。

徐筱菁說，縣黨部平常未積極經營基層，僅選舉才出來使觀感不好，希望未來能調整路線，讓黨部與基層民代緊密配合，齊心努力為鄉親服務，才有機會殺出重圍。

蘇文正指出，國民黨在苗栗組織能力強，縣黨部就更應從平常就積極以活潑、簡單方式，深入向鄉親解釋、說明中央政策，此外，民進黨於苗栗的空戰能力太弱，無法幫候選人創造網路聲量，若能讓更多年輕人進入黨部改造，未來仍大有可為。

頭份市民代表陳詩弦認為，縣黨部在過往選戰中皆未能凝聚綠營團結氣勢，導致多次選戰挫敗。（記者鄭名翔翻攝）

前苗栗市代徐筱菁說，縣黨部平常未積極經營基層，僅選舉才出來使觀感不好，希望未來能調整路線，讓黨部與基層民代緊密配合。（記者鄭名翔翻攝）

西湖鄉代蘇文正指出，民進黨於苗栗的空戰能力太弱，無法幫候選人創造網路聲量，若能讓更多年輕人進入黨部改造，未來仍大有可為。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣黨部主委杜文卿說，尊重各界意見，也歡迎年輕人來參選主委一職。（記者鄭名翔攝）

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