有才！興華中學師生自製文創小物 超搶手

苗栗興華中學學生設計桌曆、記事本等，成為校方最具特色的文宣品。（記者鄭名翔攝）

2020-01-15 20:27:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立興華中學年年由師生們發揮創意，設計結合校園景色、人物特色的當年桌曆、筆記本、明信品的文創小物，甚至連Q版校長人像也躍入冊中，令人眼睛為之一亮；文藝社指導老師張智欣說，以文創品提供學生展現作品的舞台，也讓學校特色得以被看見，透過各式活動限量贈送，吸引許多學生、民眾搶著收藏。

張智欣說，過往傳統文宣效果不佳，於是發想讓學生參與，將美術班畫展作品、文學獎作品等納入，以校園生活為中心，由學生一手操刀設計，每年都推出限量文創品，逐漸成為興華中學的特色。

今年的桌曆不僅有美術班學生各種得獎創作，還加入老師的書法、國畫，內容多元豐富，而設計上也充滿巧思，例如以繡球花及蝴蝶襯底，不僅展現自然生命力，也呈現青春的美好；最引人注目的則是筆記本中出現校長胡文生的Q版人像，讓胡文生看得笑開懷，立即作為通訊軟體大頭照。

學生何文陽、張維家說，能讓自己作品讓更多人看見，感覺備受肯定，也展現更多人情溫度、校園特色，讓每個拿到的人都倍加珍惜。興華中學年度限量文創品僅於活動中贈送，並未對外販售，但已吸引許多學生及校友們搶著收藏，未來校方仍會持續推出新作。

桌曆、記事本內容皆由學生設計，有各式學生得獎作品，且充滿校園特色，讓許多學生及校友都搶著收藏。（記者鄭名翔攝）

學生發揮創意，將校長胡文生畫成Q版人像，放在筆記本內頁裡。（記者鄭名翔攝）

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