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學測週五登場 苗栗考區比去年少32名考生

109學年度大學學科能力測驗將於17、18日兩天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，於國立苗栗高中設立40間試場。（資料照）

109學年度大學學科能力測驗將於17、18日兩天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，於國立苗栗高中設立40間試場。（資料照）

2020-01-15 14:58:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕109學年度大學學科能力測驗將於17日（週五）至18日（週六）2天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，於國立苗栗高中設立40間試場，考生1610人，比108學年度的1642名減少32名考生。聯合大學提醒考生，務必要先行確認考場位置以及座次，避免考試時因交通問題或一時緊張找不到考試教室。

109學年度學測為期兩日，考試時間為國文科（選擇題）80分鐘，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）90分鐘；英文、數學考科各100分鐘，社會、自然考科各110分鐘。17日（星期五）上午考科為英文，下午為國文（選擇題）及社會；18日（星期六）上午考科為數學，下午為國寫及自然，考試至下午4點50分結束。

苗栗考區總幹事、國立聯合大學副校長兼教務長黃素真表示，學測開放查看試場時間為16日下午2點至4點，開放時間截止後即關閉試場，各考區將進行試前檢查與準備。考生務必依開放時間前往查看，並熟悉相關的交通路線及所需花費的時間。

黃素真同時呼籲考生，考試當天請勿攜帶手機入座應試，若需攜入試場內則務必放置「臨時置物區」內，並確實將手機完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），絕對不可以隨身攜帶或放在抽屜裡，一旦發出聲響都視同違規，依違規處理辦法扣減成績。

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