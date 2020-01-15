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首頁　>　苗栗縣

春節遊苗栗 雙「慢城」、「草莓故鄉」交管疏導

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

2020-01-15 11:55:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連續假期7天，苗栗縣警察局依往年連續假期的交通數據分析，縣內國際「慢城」南庄、三義鄉及「草莓故鄉」大湖鄉，將湧入大量車潮，縣警局將進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。

前往三義木雕街與勝興車站，循台13線往木雕博物館北上車流禁左轉130縣道，直行引導至苗49-1線（八股路）路口以圓環方式左轉進木雕博物館，回程由130縣道接台13線引導往南走三義交流道。往勝興火車站北上車流由苗49-1線路口右轉單向進，回程車流單向繞至130縣道接台13線引導往北走銅鑼交流道行駛。

南庄部分，於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋、西村聯絡道、124縣道、中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

大湖、泰安風景區部分，將在通往大湖與泰安的台3線與台72線，進行機動管制，連假期間下午3點以後，以新外環道苗62-2線進出泰安風景區，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

縣警局表示，除上述景點，27、28日（年初三、初四）下午1點到6點，國1及國3交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，全天封閉國3西濱北上交流道，開放竹南交流道；警方呼籲用路人可沿台61線北上至桃園及新北地區，或由香山交流道聯絡道銜接國道3號繼續北上。

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

春節連假，苗栗縣警察局於南庄、三義及大湖，進行交通管制及疏導計畫，防止車輛壅塞回堵情形。（記者彭健禮翻攝）

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