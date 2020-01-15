苑裡人爭設西濱「全套」交流道 林佳龍允協助

圖為目前南下僅能匯出匝道。（記者蔡政珉攝）

2020-01-15 11:45:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路台中市大安區至苑裡鎮房裡里路段高架道路於前年4月1日通車，不過，通車前就有苑裡鎮民發現高架道路僅設「半套」，返鄉民眾「北上不能匯出，南下不能匯入」，引發地方批評聲浪不斷。交通部長林佳龍今天前往苑裡鎮視察，表示中央將盡力協助解決。

林佳龍指出，地方期盼西濱苑裡段改善目前交流道不齊全狀況，目前改善所需的用地費6000萬與6億多工程費，中央「大方向」會負責協解決。

苗栗縣長徐耀昌表示，若苑裡交流道能改善，對苑裡鄉親與往來苑裡的台中市民是一大福音。畢竟兩地居民來往密切，縣府會盡力配合相關行政作業，經費部分則期盼交通部大力協助。

苑裡鎮民抱怨說，一般人之前只知道西濱施作高架道路，等到接近完工時，才驚覺原來功能有缺陷，但為時已晚，公路總局之前並未仔細考慮到苑裡鎮民的需求，有「專業凌駕民意需求」情形。

民眾強調，140線與西濱交界處，目前「北上不能匯出，南下不能匯入」，若能改善成完整交流道，可更完善通往福爾摩莎高速公路與台1線的道路系統，更貼近鄉親需求。

地方指出，苑裡鄉親從南部北上返鄉，卻必須提前於大甲匯出西濱，再由平面道路回苑裡，一旦錯過，就必須再開9公里從通霄鎮匯出。南下同樣需要先到台中市才能匯入交流道，對鄉親極為不便，對比附近台中市路段設置完善交流道，「人比人氣死人」。

圖為北上只能匯入匝道。（記者蔡政珉攝）

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