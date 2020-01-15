學測最後衝刺 補教名師破解國文搶分訣竅

穎川國文團隊老師柳詠表示，選擇題上，課文中的形、音、義務必小心確認。（記者鄭名翔攝）

2020-01-15 09:39:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕大學學測將於本週五、六登場，國文補教名師柳詠、陳靖於考前分析取分訣竅，提醒考生們最後衝刺期間應複習歷屆考題，選擇題上則要著重課文中的形、音、義，尤其與生活、科普結合的提型增加，考驗學生閱讀、理解文章能力；寫作上則要把握字跡工整、篇幅等基本印象分，言之有物論述，以自身經驗闡述情感溫度，可拿到理想成績。

穎川國文團隊老師柳詠表示，考古題有助掌握大考中心出題邏輯，而在選擇題上，課文中的形、音、義務必小心確認，但最後階段毋須拘泥死記、鑽牛角尖文句闡釋；此外，非連續文本逐漸成主流，許多結合生活素養，或以科普為主題等特殊情境題型，重點仍在考驗閱讀、理解文章的能力。

而每年必定出現的文句重組題，柳詠建議考生應掌握排比、類疊句型及前後文義的銜接度，不必多加揣測倒裝句型的可能性，要破解此類題型的重點，就是要掌握前後文句中的關鍵元素銜接。

閱讀測驗無論是白話或文言文題組，須掌握2W1H（What、Why、How）原則，了解題目的「立論主旨」、作者理論點的形成「原因」、作者「如何證明」己身論點的正確性等，才能確實解讀文章。

至於許多考生困擾的寫作，穎川國文團隊老師陳靖指出，基本印象分數如工整字跡、符合標準的篇幅、優美詞句等要先把握，在理性篇章中，須言之有物，語序邏輯通暢，不必奇險試圖獨樹一格立論，中規中矩闡述在大考中絕不吃虧；而感性篇章上，可從自身經驗出發，適度展現情感溫度，而非「假裝成大人」、大灑狗血，寫作太過脫離現實生命經驗，很難獲得閱卷老師青睞。

穎川國文團隊老師陳靖指出，寫作上工整字跡、符合標準的篇幅、優美詞句等基本印象分數要先把握。（記者鄭名翔攝）

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