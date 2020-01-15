苗栗卓蘭平房突冒大火 消防人員趕往撲滅

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
苗栗縣卓蘭平房突冒大火，消防人員撲滅中。（記者蔡政珉翻攝）
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮一處平房今天早上8點多突然發生火警，現場冒出熊熊大火，苗栗縣消防局出動卓蘭、大湖、三義等分隊人車前往處理火勢，所幸目前火勢已經控制住，但現場冒出的濃煙與火勢讓消防人員不大意，仍在撲滅火勢中，詳細火警發生原因，需待火勢撲滅後近一步調查釐清。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
北市萬華公寓火警 火舌竄出民眾心驚
高市透天厝火警 屋主救出時已無呼吸心跳
過年送禮首選 堅果類禮盒蟬聯No.1
北市環山路大樓深夜火警 警消救出4人持續灌救
台中神岡透天厝大火 老翁住2樓逃生不及被燒死
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
未讓車是車禍傷亡主因 南警全面清潔各路「反射鏡」
印尼移工變「蛇頭」 詐騙500同鄉來台打工大剝削
扯！苗栗開票所未唱、亮票 一口氣畫得票數 遭民眾錄影揭發
白沙屯媽祖徒步進香 3/24凌晨出發
苗栗汽車烤漆廠火警 濃煙衝天灌救中
白沙屯媽祖婆進香 義工自組直播車網路放送
熱門推播