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苗栗卓蘭平房突冒大火 消防人員趕往撲滅

苗栗縣卓蘭平房突冒大火，消防人員撲滅中。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗縣卓蘭平房突冒大火，消防人員撲滅中。（記者蔡政珉翻攝）

2020-01-15 09:18:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮一處平房今天早上8點多突然發生火警，現場冒出熊熊大火，苗栗縣消防局出動卓蘭、大湖、三義等分隊人車前往處理火勢，所幸目前火勢已經控制住，但現場冒出的濃煙與火勢讓消防人員不大意，仍在撲滅火勢中，詳細火警發生原因，需待火勢撲滅後近一步調查釐清。

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