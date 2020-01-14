春節垃圾清運 頭份、竹南垃圾車、定點清運時間看這邊

頭份、竹南鎮公所公布春節期間，垃圾車及各定點垃圾收集站清運時間。（記者鄭名翔攝）

2020-01-14 16:53:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］年節將近，苗栗縣頭份市公所、竹南鎮公所也公布年節期間垃圾清運時間；兩地清潔隊於除夕、初五提早收集清運時間，初一至初四則停收垃圾，初六恢復正常；而頭份市區定點垃圾收集站自除夕至初四皆不開放、竹南鎮定點垃圾收集站初一至初三停收，除夕、初四則延長時段。兩位首長也呼籲鄉親保持公德心，配合清潔隊時間，勿造成環境髒亂。

頭份清潔隊於除夕當天，原週一、三、五路線提早上午7點，週二、四、六路線改下午1點開始收集，初一至初四全面停收，初五則比照除夕時間，初六後恢復正常；而大型垃圾、廢棄家具須於1月22日中午前向清潔隊登記預約收集時間。

竹南清潔隊於除夕日，原週一、三、五路線改上午8點，原週二、四、六改下午1點開始收集，初一至初四停收，初五比照除夕時間，初六恢復正常；大型家具清運也須申請，水族箱、運動休閒健身器材、音響、音樂器材則不提供清運服務。

定點垃圾收集站部分，頭份市僑善國小側門、上地標、永貞宮旁、信義路與文林路口四處，除夕至初四皆不開放，公所清潔隊停車場站點僅除夕8點至下午3點開放，初五起才全面恢復。

竹南鎮中港停車場、中正土地銀行旁、龍山路與博愛街口、福龍宮牌樓南邊停車場、山佳停車場、海口停車場除夕延長收集時間，從早上6點至下午5點半、晚間8點至9點半；初一至初三全面停收，初四除海口停車場，其餘定點加上立達停車場自早上6點半至下午1點開放；初五後全面恢復。

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