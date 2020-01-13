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開拓穆斯林觀光市場 參山處12場域獲友善認證

南庄遊客中心進行軟硬體改善，獲認證為穆斯林友善觀光場域。（記者鄭名翔攝）

南庄遊客中心進行軟硬體改善，獲認證為穆斯林友善觀光場域。（記者鄭名翔攝）

2020-01-13 14:56:05

［記者鄭名翔／苗栗報導］為打開穆斯林旅遊市場，交通部觀光局積極於各地景點打造穆斯林友善環境，參山國家風景區管理處也在轄內輔導8家業者、4座遊客中心，獲得穆斯林友善觀光場域認證；處長柯建興表示，透過軟硬體環境改造，加上與觀光業者合作推出專屬伴手禮，希望世界各地穆斯林遊客來台旅遊都能留下美好體驗。

參山處指出，配合觀光局開拓多元觀光市場政策，與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，去年起陸續輔導歇心茶樓、漫晨旅店、好客在一起、南庄老寮背包空間、燕子陶咖啡民宿、魔菇部落、員林麗禧酒店、春谷農場、南庄遊客中心、獅山遊客中心、松柏嶺遊客中心、八卦山脈生態遊客中心等12場所，獲得穆斯林友善觀光場域認證。

穆斯林友善環境改造包括於遊客中心設置穆斯林祈禱室，內有麥加禮拜方位指引及禮拜毯，並設置穆斯林友善廁所；此外，在觀光旅遊消費上，也有馬來西亞伊斯蘭大學協助稽核，認證八卦山風景區的品香茶葉及獅頭山風景區的璞玉擂茶兩店家共11項產品為穆斯林伴手禮。

柯建興表示，希望透過逐步的軟硬體改善，讓穆斯林旅客來到南庄、獅頭山等地時，無論食宿遊購行都可獲得協助，不會因宗教不同而敗了遊興，後續也會持續對產業輔導，讓在地店家參與，擴大穆斯林旅遊市場。

設置穆斯林祈禱室，內有麥加禮拜方位指引及禮拜毯。（記者鄭名翔攝）

設置穆斯林祈禱室，內有麥加禮拜方位指引及禮拜毯。（記者鄭名翔攝）

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