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首頁　>　苗栗縣

民進黨苗栗仍吞慘敗 黨部主委轟︰黨中央須負最大責任

民進黨在苗栗仍吞敗，縣黨部主委杜文卿砲轟黨中央未尊重地方意見。（記者鄭名翔攝）

民進黨在苗栗仍吞敗，縣黨部主委杜文卿砲轟黨中央未尊重地方意見。（記者鄭名翔攝）

2020-01-12 18:09:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨總統及立委大選開出漂亮成績單，但唯獨苗栗縣仍是藍營鐵板一塊，不僅是西半部惟二總統票數落敗地區，且2席立委更是慘敗，民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿昨開砲黨中央，認為徵召人選時皆未知會黨部，不尊重地方意見，再加上起步慢、戰術錯誤，才落此下場，抨擊黨中央要負起最大責任。

杜文卿表示，苗栗兩選區皆屬艱困戰區，由黨中央徵召提名，然而在此過程中卻未知會地方黨部，不尊重地方意見，「我在地30餘年，沒人比我更了解地方局勢」，但黨中央卻未與黨部共同研商推舉最合適人選，種下敗因，再加上候選人最後一刻才確定，起步太慢，直批黨中央應要負最大責任。

杜文卿說，原評估2席立委勝算不大，但也未料如此慘敗；他曾建議第一選區選將羅貴星應採主動攻擊，痛打國民黨對手陳超明私德罩門，並在末期回防三義、通霄、苑裡等基本盤，卻未獲採納；而第二選區的徐定禎可能因財務問題，黨中央也未給予足夠資助，使他一路以來都不夠積極，未展現強烈企圖心，註定敗選。

而對於民進黨總統票也敗給國民黨，杜文卿坦承黨部仍要檢討改進，但他仍認為，總統與立委兩者息息相關，倘若地方立委選將氣勢出不來，也很難帶動整體總統票；對於苗栗始終是藍營鐵板一塊，杜文卿說，目前黨部也開始培養年輕人才，希望逐步換血，未來才有機會翻轉。

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