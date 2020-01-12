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首頁　>　苗栗縣

人氣議員加持有限 時力遺憾苗栗政黨票輸民眾黨

時代力量原在苗栗兩席人氣議員曾玟學（右1）、（左1）帶動下，有望在政黨票上成為縣內第三大黨，但仍敗給台灣民眾黨。（記者鄭名翔攝）

時代力量原在苗栗兩席人氣議員曾玟學（右1）、（左1）帶動下，有望在政黨票上成為縣內第三大黨，但仍敗給台灣民眾黨。（記者鄭名翔攝）

2020-01-12 15:32:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量政黨票於苗栗縣開出2萬7000多票，得票率雖較上屆成長約3%，然而擁有2席地方議員基礎仍輸給未深耕地方的台灣民眾黨，時力苗栗縣黨部主委曾玟學坦言遺憾，但認為政黨票前3名縣市就在竹竹苗，且感受到支持者的質變，顯示更加認同現在黨的路線，自信黨的理念及人選較民眾黨優秀，未來將更加努力。

時代力量於2018年地方選舉中，新竹縣市、苗栗縣共斬獲7席議員，尤其在苗栗傳統藍營票倉，曾玟學、宋國鼎不僅高票當選，上任後的表現也頗受縣民肯定，外界原評估能在2席人氣議員帶動下，能衝出苗栗第3高政黨票成積，但最終仍敗給台灣民眾黨。

曾玟學認為，時力全國各縣市得票率相近，單一縣市很難做到極為突出，尤其此次小黨輩出、表現出色，使得競爭更為激烈；但時力政黨票數前三名仍在竹竹苗，而他與宋國鼎經營的頭份市、竹南鎮成績也有成長，甚至超越他當選議員的票數。

曾玟學說，時代力量的支持者全面性成長，且感受到群眾的質變，意味全國有112萬的選民認同黨現在的路線；而對於新竄起的台灣民眾黨，雖未在苗栗深耕但仍拿下超過10%得票率，曾玟學認為這是全國現象，地方議員的影響力仍有限，但堅信時力的理念及候選人皆比民眾黨優秀，未來會更加努力，以理念爭取更多支持。

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