狂勝三連霸 苗栗第一選區陳超明自行宣布當選

國民黨立委陳超明自行宣布當選。（記者鄭名翔攝）

2020-01-11 18:08:22

［記者鄭名翔／苗栗報導］爭取三連霸的國民黨苗栗第一選區立委候選人陳超明，雖面對對手民進黨候選人羅貴星強勢來襲，但靠著綿密組織戰及厚實的基層實力，選區8鄉鎮就狂贏了7鄉鎮，陳超明剛已自行宣布當選，並表示感謝支持者及競選團隊的努力，此次雖然選情激烈，能夠當選代表責任更加重，未來會更加努力回饋鄉親。

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