從運動員轉學木雕 童正一打造有溫度的鋼筆

童正一神情專注的創作「獨一無二」的手工鋼筆。（記者張勳騰翻攝）

2019-11-10 19:46:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉年輕一代木雕師童正一，學的是體育，受從事木雕藝術創作父親童清金的影響，投入木雕藝術創作，他礸研手工木鋼筆，堅持台灣就地取材，打造出一支支獨一無二「有溫度的鋼筆」，希望持有者從書寫中感受溫度，找到自己；也期盼「台灣製造」手工鋼筆能打入國際市場。

33歲的童正一從小在三義鄉長大，自小由熱愛運動的父親童清金啟蒙學習游泳，一路從國小游到大學，成為游泳好手，也是台北市立體育學院游泳校隊。

童清金從事木雕創作50年，主要以人物及神像為創作主題，2008年曾獲裕隆木雕金質獎入選等獎項，童正一從小對木雕耳濡目染，2011年退伍後，追隨父親的腳步，投入木雕創作，從基本的雕工學起。

童正一說，木雕藝術創作無止境，父親給他一個觀念，希望他在木頭上做轉變，2017年他開始投入手工鋼筆的創作，而且堅持用台灣在地的木料，更謹記父親叮嚀他與原木對話，用心感受，展現細緻工法，打造出獨一無二的手工鋼筆。

童正一指出，每塊木頭紋路不一，加上手工打造，以及筆尖尺寸不同，所製作出的鋼筆絕對是「有溫度、有味道」且「獨一無二」，讓持有者一同感受原木與鋼筆美妙的結合，從書寫中感受到溫度，找到自己，甚至可永久傳承。

童正一的手工鋼筆，最近參加苗栗縣政府所舉辦的「青實力．青年好物遴選」獲得銅獎及評審獎殊榮，讓他更具信心，有不少鋼筆愛好者，找他客製化訂做。

童正一說，日本人對鋼筆情有獨鍾，在當地有「萬年筆」之稱，日本人對台灣的檜木更感興趣，他希望以材料及品質取勝，盼「台灣製造」的手工鋼筆能打入日本等國際市場，看世界看到台灣的創作實力。

童正一手工創作的鋼筆，每支紋路不同，堪稱是「獨一無二」。（記者張勳騰攝）

三義木雕師童正一，棄體育改學木雕，致力以手工鋼筆研發。（記者張勳騰攝）

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