殉職記者遺愛苗栗學子 廖志坤文教基金會頒79萬獎學金

廖志坤基金會23年獎助無數學子，今年共頒發96人、79萬元，創歷年之最。（記者鄭名翔攝）

2019-11-10 12:04:37

［記者鄭名翔／苗栗報導］為感念因公殉職的聯合報記者廖志坤而成立的「財團法人廖志坤文教基金會」，23餘年來持續頒發獎學金鼓勵清寒學子，今年縣內96人獲獎、共發放79萬元獎學金，創歷年之最；苗栗縣長徐耀昌、基金會執行長周恆和、立委徐志榮今早於頭份市中山堂授獎，不僅讓廖志坤得以遺愛人間，也盼學子秉持這份精神，未來回饋社會。

1996年前聯合報苗栗縣中港溪記者廖志坤，在前往南庄鄉獅頭山採訪途中，與砂石車發生車禍不幸殉職，年僅30歲才正要迎來璀璨前途，無奈天妒英才，不僅家屬悲慟萬分，同事、地方同業、苗栗各界人士也深感遺憾。

廖志坤母親張秋子、大舅周恆和化悲慟為大愛，將車禍賠償金等湊足250萬元成立廖志坤文教基金會，每年頒發獎學金給予其生前掛念的頭份、三灣、南庄等地區低收學子。

周恆和表示，今年報名人數達138人、96人審查通過、共發放79萬元獎學金，創歷年之最，但基金會孳息難以支應，所幸近年獲昇恆昌免稅店董事長江松樺、總經理江建廷父子、春天診所董事長何麗玲、中遠集團亞洲區總裁徐定心、脈動國際總經理吳世昌、前縣議員陳永賢、地方人士謝堂德協助下，使這份愛心得以延續。

身兼基金會董事長的縣長徐耀昌說，至今地方仍感懷不捨廖志坤，23年來發放千萬元、嘉惠無數學子，每名國中生可獲5000元，高中以上可獲1萬元，是苗栗境內各項獎學金數額最高者，期望獲獎學生能延續這份精神，戮力向學，未來貢獻所常回饋社會；周恆和也強調，基金會為減輕優秀學子經濟負擔，不畏財源拮据，仍會持續努力，也鼓勵學生們互相打氣，共同來爭取。

廖志坤文教基金會董事長、苗栗縣長徐耀昌今早頒發獎學金給優秀清寒學子。（記者鄭名翔攝）

基金會也致贈獎盃感謝社會各界及企業贊助。（記者鄭名翔攝）

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