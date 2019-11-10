感受泰雅文化 參山處邀千人秋遊石壁部落

石壁部落群山環繞，秋天芒草隨風搖曳，正是最佳造訪時節。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-10 11:45:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處於南庄鄉石壁部落，舉辦別開生面的「石壁部落Uwahcisan Raisinay登山健行饗樂」，全國各地近千名遊客走進山林，欣賞環繞高約300公尺的壯闊陡峭山壁，並享用原住民美食，走進部落深度認識泰雅族文化，不僅開拓南庄山林部落觀光特色，也為明年脊梁山脈旅遊年揭開序幕。

參山處表示，首度於石壁部落舉辦健行活動，路程約1.8公里、海拔約750公尺，沿途景緻媲美阿爾卑斯山壯闊山林，令現場還贈送原民元素的環保提袋、活動T恤以及50元的消費抵用券，活動免費報名參加，一開放名額立刻秒殺，近千名大、小朋友一同走訪富含自然及人文特色的健行之旅。

活動一早眾人慢步於健行步道上，沿途有部落導覽解說員帶領欣賞沿途綿延不絕的鬱鬱山林，還有當地獨特的峭壁景觀，另也生動介紹在地原民文化與歷史，到達終點後，從高處遠眺前方開闊青山、芒草在秋風中搖曳，美景醉人，再搭配道地原住民美食及體驗傳統工藝，讓民眾度過健康充實的週末。

參山處長柯建興表示，透過帶領遊客體驗部落傳統登山步道，並結合部落文化特色，讓遊客深度體驗山岳型風景區的自然資源及部落文化，提升南庄地區原住民族部落觀光亮點，也為2020脊梁山脈旅遊年揭開序幕。

千人參加健行活動，感受石壁部落壯闊美景。（記者鄭名翔翻攝）

參山處秋遊苗栗南庄鄉石壁部落，吸引許多民眾攜家帶眷參加。（記者鄭名翔翻攝）

民眾健行之外，還可體驗在地泰雅族傳統文化技藝。（記者鄭名翔翻攝）

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