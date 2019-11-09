夫駕車肇事酒測值0 卻害妻頂替被起訴

苗栗地檢署分別因過失傷害、頂替罪嫌，將溫姓夫妻倆起訴。（記者彭健禮攝）

2019-11-09 20:47:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣溫姓男子開車與女騎士發生碰撞，女騎士受傷送醫，因溫男早上有喝保力達B，請妻冒充肇事駕駛，被警方查出通知到案。結果，溫男經警測得酒測值為0，雖無涉及酒駕肇事刑責，但他也將妻子拖下水，夫妻倆分別因過失傷害、頂替罪嫌，雙雙被檢方起訴。

檢警調查，溫男於今年6月5日中午12點13分許，駕駛小貨車搭載友人郭姓男子外出買便當，在苑裡鎮玉山十五路、玉山十二路口，與機車女騎士發生碰撞，女騎士倒地受傷。

溫妻見丈夫外出買便當許久未歸，怕出意外，駕駛另一輛小貨車外出找尋，於事故路口遇見剛發生車禍的丈夫，趕緊上前關心。

溫男告訴妻子早上有喝一點保力達B，怕警察來時會作酒測，遂請妻子留在現場照顧蔡女，等救護車到來；溫男則換開妻子駕駛到場的小貨車離開返家。

警方接獲車禍報案，於12點15分許到達現場，溫妻向員警謊稱她是駕駛，並接受警方酒精測試，跟警方回派出所製作筆錄。

警方隨後也調閱該路口附近的監視器，還原車禍發生經過，赫然發現，真正的肇事駕駛是溫男，立刻通知溫男到派出所報到。溫男到所後，接受警方進行酒測，結果呼氣值為0。

溫男雖無酒駕肇事刑責。但檢方調查，溫男因行經路口疏於注意，造成女騎士受傷，有相當因果關係，依過失傷害罪嫌起訴；溫妻冒充肇事駕駛，則涉犯意圖隱避犯人而頂替罪嫌，也依法提起公訴。

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