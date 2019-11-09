銅鑼杭菊芋頭節登場，美麗花海迎賓。（民眾提供）

2019-11-09 17:42:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節今天登場，盛開的杭菊花海美景，主要以白色為主，部分呈現黃色，其中白色花海美似雪景，吸引不少遊客駐足拍照，苗栗縣長徐耀昌表示，杭菊花季到12月上旬，歡迎全國遊客到銅鑼賞菊品芋。

銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，今年種植面積約30公頃，。銅鑼鄉杭菊大多遍佈於鄉內九湖村周圍台地，因當地日夜溫差大，濕度較高且為紅棕色土壤，適合栽種杭菊，而每年杭菊盛開的時候，地面宛如被初雪覆蓋一般，雪白花海讓人體驗到絕美感受。

銅鑼鄉農會表示，今年賞花地點與去年略有不同，農會規畫6條賞花路線，即日起為期3週，是最佳賞花時機，到24日每逢例假日，將實施苗38-1線九湖路段道路及九湖大橋與銅科南路大橋間水防道路交通管制。相關資訊請洽銅鑼鄉農會037-981008轉218、220推廣部。或FB專頁「花現銅鑼」查詢。

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