活力十足 巴宰族齊聚三義過新年

族人開心參加過年。（記者蔡政珉攝）

2019-11-09 14:35:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕來自全國各地的巴宰族人，今天齊聚巴宰族發源地三義鄉，在鯉魚國小一起過新年，現場在巴宰族傳統歌謠、舞蹈陪伴下，展現巴宰族人的滿滿活力，最後整體活動在族人圍成一圈象徵「牽田」的儀式下圓滿落幕。

巴宰族過新年已連續舉辦17年，現場展示巴宰族相關古文書文物等文史資料、傳統竹編捕魚器具和早期農耕與生活器具，讓年輕一代了解巴宰族歷史，也邀請社會大眾一起來認識巴宰族，體驗巴宰族的傳統文化。

苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦表示，近年來宰族對內是促使族親積極學習巴宰語言以及重視技藝文化傳承；對外則希望讓更多人認識巴宰族。苗栗縣長徐耀昌則強調，將持續推動平埔族群語言文化復振工作，樂見巴宰族群協會每年舉辦過新年活動，致力傳承民族文化。

苗栗縣巴宰族人說，巴宰族主要分布台中市后里、神岡區、南投縣埔里鎮、新北市三重區、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村等地，全國約4、5000人，期盼藉由大家一起過新年，傳承巴宰族文化。

巴宰族過新年有不少特有民族藝術文化，其中「走鏢」為現在的馬拉松運動，透過鍛鍊體魄更為強壯，以往優勝著會被視為族人勇士與英雄。

至於另一項傳統銅鑼舞，由一人攜銅鑼帶頭並敲打，透過鑼聲引領，族人一起共舞，象徵豐收以及勝利者的心情與姿態。

至於「牽田」祭祖儀式則是全體族人手牽著手圍成圈圈，緬懷先人、傳頌祖先，並代表繼續為巴宰族文化傳承努力。

族人競相走鏢（記者蔡政珉攝）

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