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首頁　>　苗栗縣

苗縣公共設施用地專案通盤檢討啟動 將可省165億徵收費用

苗縣公共設施用地專案通盤檢討啟動，公共設施用地專案通盤檢討第1階段公開展覽至22日，圖為苗栗縣政府外觀。（記者張勳騰攝）

苗縣公共設施用地專案通盤檢討啟動，公共設施用地專案通盤檢討第1階段公開展覽至22日，圖為苗栗縣政府外觀。（記者張勳騰攝）

2019-11-08 19:41:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全國都市計畫內諸多公共設施用地劃設並留待政府徵收，迄今已逾數十年，尚未辦理徵收，影響地主權益甚鉅，苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討第1階段公開展覽至11月22日止，完成後可省下165.44億元之徵收費用支出。

苗縣府工商發展處長黃智群指出，苗栗縣通盤檢討預計可解編139處公共設施保留地，總面積達124.27公頃，開發方式採公辦整體開發（市地重劃）及地主分回比例以不少於55％為原則，未來解編不必要的公共設施，並取得及開闢必要的公共設施（包含公園、廣場、停車場、必要性出入道等），預計共約28.85公頃，將提升民眾生活品質及保障地主權益，同時可節省政府近165.44億元之徵收費用支出。

黃智群說，苗縣共計20處都市計畫區，除高鐵車站周邊及竹南科學園區特定區為區段徵收完成地區，無公共設施保留地外，其餘18處都市計畫區考量行政作業時間及委員會審議能量，採2階段辦理公開展覽，第1階段公開展覽為苗栗及竹南頭份2處人口集中地區（預計解編79處），第2階段其餘16處都市計畫區（預計解編60處），預計將於12月中旬辦理公開展覽。

這次公開展覽範圍包含苗栗及竹南頭份2處都市計畫區，任何公民、團體均可於公開展覽期間以書面提出陳情意見，瀏覽網址：（http://urbanplanning.miaoli.gov.tw/upmiaoli/urbanplan01/03.aspx?）民眾若有任何問題，可向苗縣府工商發展處都市計畫科諮詢，037-559250。

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