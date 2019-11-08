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培育航旅服務人才 君毅中學航空專業機艙教室開幕

苗栗縣君毅中學開設航空模組課程，斥資200萬設置航空專業機艙教室，培養與業界接軌、畢業即就業能力。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗縣君毅中學開設航空模組課程，斥資200萬設置航空專業機艙教室，培養與業界接軌、畢業即就業能力。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-08 18:31:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣君毅中學有鑑於近年來出入境人數大幅成長，航空產業蓬勃發展，校方也推動相關產業人才培訓，率先開設「航空模組課程」，斥資200萬元設置航空專業機艙教室，培養與業界接軌、畢業即就業能力。

君毅中學說，觀光科著眼於未來蓬勃發展的航空產業，為了讓學生更務實致用，聚焦培養孩子「帶得走」的能力，因此設置航空專業機艙教室，讓學生能學習餐旅服務，也含括導遊、領隊甚至空服員等相關技能。

校方透過教室建置，以情境教學方式學生透過實境模擬，練習機艙服務、口說英日語、美姿美儀及餐點服務等，輔導學生於畢業前積極輔導考取「航空票務訂位系統證照」，更能學以致用，與業界接軌。

君毅觀光科建置的航空教室為單走道機艙，共有28張經濟艙座椅，委請鄰近桃園機場的萬能科技大學協助，提供航空設備或人力資源。君毅中學舉例，像模擬機艙內的乘客區可供學生學習身為領隊或空服員，面對旅客提出需求時的狀況應對及接待禮儀等。

今天舉辦的開幕式，校方也安排學生自行設計的航空制服走秀，並邀請幼兒園學童體驗乘坐航空專業機艙的感覺。君毅中學期盼，透過更專業化的教學資源，引導學生從傳統的觀光客房服務進階到機場航空服務，積極開拓君毅觀光科學生視野與國際觀、在未來競爭中搶得先機。

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