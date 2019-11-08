600萬生育津貼預算過關 苗市明年起每胎發1萬

苗栗市公所於明年度編列600萬元生育津貼，預算過關，明年元旦起苗市婦女每胎補助一萬元。（記者彭健禮翻攝）

2019-11-08 16:36:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市人口數逐年減少，公所為鼓勵生育，減輕家庭養育負擔，依據「苗栗市婦女生育津貼發給自治條例」於明年度總預算內編列600萬元，總預算於審查通過，明年元旦起，苗栗市婦女生育，每胎除縣府6600元津貼，還有公所的1萬元補助。

苗栗市人口數逐年減少，且2016、2017、2018年，新生兒出生數分別為627、570、478人，少子化嚴重，因此提案訂定自治條例，發放每胎1萬元生育津貼，於5月間獲代表會三讀通過。

市公所依據過去3年新生兒出生數平均，於明年度總預算編列600萬元，於日前定期會預算審查時，也獲代表支持過關，將於明年元旦起發放。

另，市民殷殷期盼的市立納骨塔興建案，公所估計總經費約1億8千萬元，規劃以2千萬、8千萬、8千萬元，分3年興建；公所於明年度編列的首年2千萬元前置作業經費，也獲審查通過，將於明年展開執行。

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