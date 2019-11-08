軍職退伍種香蕉 返鄉青農香檬、紅豆也種得呱呱叫

李俊賢種香蕉種出心得。（記者羅欣貞攝）

2019-11-08 11:09:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕4年前軍職退伍後曾待過廣告公司的屏東縣果農李俊賢，3年前返鄉幫忙父母親種田，自己種了將近8分地香蕉，也種了2公頃的台灣香檬，他說，選擇適合種植的地，再加上肥培管理及草生栽種，香蕉品質優，而且都有穩定價格。

原本對務農並不是很有興趣的李俊賢，因父母親年紀大，需要有人幫忙，於是返鄉務農，他說，剛開始種田，什麼都不懂，在長輩教導及請教專家後，了解到各種植物的特性，也知道適地適種的原則，香蕉除種在長治鄉也有潮州及竹田鄉等地，但慢慢發現長輩種的方式和現代觀念脫節，比如說用藥問題及施肥，李俊賢都按政府規定施藥，和長輩常有意見不合地方，後來乾脆各種各的。

32歲的李俊賢除香蕉，也在竹田租地種香檬，以契作方式固定價格交給社場，而香蕉也希望走進這種合作模式，也有部份田地是種水稻及紅豆，讓產品能夠多元化。

香蕉因有黃葉病問題，所以要易地而種，一般8-10個月收成，李俊賢認為工人難請，所以請專業代採工人，以公斤計價，他則負責生產優質的香蕉，平均一星期採收一次，每次量約在600斤上下，香蕉大都交給行口等通路商。

雖然和長輩觀念不同，但他也感謝父母親出資，讓他在農業上發揮，因父母親立下的基礎，加上自己的想法，想必在農業上更有發揮的空間。

青農李俊賢（左）投入多元作物，受到農糧署南區分署長姚志旺（右）肯定。（記者羅欣貞攝）

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