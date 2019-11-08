為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

軍職退伍種香蕉 返鄉青農香檬、紅豆也種得呱呱叫

李俊賢種香蕉種出心得。（記者羅欣貞攝）

李俊賢種香蕉種出心得。（記者羅欣貞攝）

2019-11-08 11:09:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕4年前軍職退伍後曾待過廣告公司的屏東縣果農李俊賢，3年前返鄉幫忙父母親種田，自己種了將近8分地香蕉，也種了2公頃的台灣香檬，他說，選擇適合種植的地，再加上肥培管理及草生栽種，香蕉品質優，而且都有穩定價格。

原本對務農並不是很有興趣的李俊賢，因父母親年紀大，需要有人幫忙，於是返鄉務農，他說，剛開始種田，什麼都不懂，在長輩教導及請教專家後，了解到各種植物的特性，也知道適地適種的原則，香蕉除種在長治鄉也有潮州及竹田鄉等地，但慢慢發現長輩種的方式和現代觀念脫節，比如說用藥問題及施肥，李俊賢都按政府規定施藥，和長輩常有意見不合地方，後來乾脆各種各的。

32歲的李俊賢除香蕉，也在竹田租地種香檬，以契作方式固定價格交給社場，而香蕉也希望走進這種合作模式，也有部份田地是種水稻及紅豆，讓產品能夠多元化。

香蕉因有黃葉病問題，所以要易地而種，一般8-10個月收成，李俊賢認為工人難請，所以請專業代採工人，以公斤計價，他則負責生產優質的香蕉，平均一星期採收一次，每次量約在600斤上下，香蕉大都交給行口等通路商。

雖然和長輩觀念不同，但他也感謝父母親出資，讓他在農業上發揮，因父母親立下的基礎，加上自己的想法，想必在農業上更有發揮的空間。

青農李俊賢（左）投入多元作物，受到農糧署南區分署長姚志旺（右）肯定。（記者羅欣貞攝）

青農李俊賢（左）投入多元作物，受到農糧署南區分署長姚志旺（右）肯定。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「不流淚農業創業」 溪州鄉出現2典型案例 各界紛來取經
2019-01-21 23:43

「不流淚農業創業」 溪州鄉出現2典型案例 各界紛來取經
好會賺！日本青農嘉義交流 一年休半年還淨賺270萬
2018-12-04 18:17

好會賺！日本青農嘉義交流 一年休半年還淨賺270萬
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
高雄農業產值7年成長近7成5 六都第一名
2018-10-17 00:17

高雄農業產值7年成長近7成5 六都第一名
農業二三事》合作社有二種：水果「產地價格」崩盤的正確解讀
2018-07-05 18:09

農業二三事》合作社有二種：水果「產地價格」崩盤的正確解讀
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

苗栗縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播