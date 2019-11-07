苗消救護難題！大霸尖山山友救援路程往返310公里、8.5小時

圖為10月底救護女山友狀況。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-07 15:35:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這趟救援的路好長！苗栗縣消防局10月底獲報，一名王姓女山友於雪霸國家公園大霸尖山線登山時，因高山症發作，苗栗縣消防局派員救援，花費約8.5小時、歷程310公里才將人送醫完成任務，將近苗栗縣境內第二長的救援來回時間3倍，讓苗栗縣消防局必須與新竹消防局跨域合作，凸顯救援難題。

苗栗縣消防局災害搶救科長張焜郁指出，因前往大霸尖山線救援僅有的救護通道位於新竹縣境內，導致苗栗縣消防局弟兄必須先繞道新竹縣才能救護，花費凸顯時間也長。

雖然大霸尖山線屬苗栗縣消防局大湖分隊救護轄區，但張焜郁估算，以苗栗縣消防局所轄、距離大霸尖山線最近的的消防分隊為頭份分隊，不過必須先經國道1號再通往新竹縣境內以抵達大霸尖山登山口，來回需8至9小時，而大湖分隊則多了大湖鄉至國道1號頭份交流道路程，時間又多出3、40分鐘，反而路途更遠。

張焜郁說，多年來遇到大霸尖山救護案件時，若碰到山友有緊急生命安全狀況時，因新竹縣消防局五峰分隊前往大霸尖山登山口約1小時20分鐘距離最近，會先委由五峰分隊協助救護。

不過，張焜郁表示，因五峰分隊僅有一輛救護車，若派員前往大霸尖山救護，雖然抵達登山口時間較短，但五峰分隊將人送醫返程需繞經山路，需2至3小時時間，整趟救援會讓五峰分隊出現5至6小時無救護車的狀況，此時只能再由新竹縣消防局調度其他分隊先支援五峰分隊轄區。

苗栗縣消防局強調，因10月底王姓女山友救護案山友有自備高山症藥物，且有其他山友陪同照料等待救護，所以由大湖分隊前往救護，統計來回時間約8.5小時、歷程310公里，約苗縣境內第二長的象鼻分隊救護雪見遊憩區案件來回近3小時多時間的3倍，凸顯救護難題。

張焜郁呼籲，山友登山時應評估身體狀況，也可先至門診告知登山需求先準備藥物等，可多一份安全保障。

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