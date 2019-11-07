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苗栗陶藝節登場 紅樓夢茶席、卑南族陶藝思鄉作品吸睛

育達科大茶陶所碩士何丹秀麗將卑南族聚會所及慶典舞蹈，透過陶藝呈現「記得回家」作品，令人驚艷。（記者鄭名翔攝）

育達科大茶陶所碩士何丹秀麗將卑南族聚會所及慶典舞蹈，透過陶藝呈現「記得回家」作品，令人驚艷。（記者鄭名翔攝）

2019-11-07 12:51:24

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府舉辦「2019苗栗陶藝術節」，今早十多名國際著名陶藝師於育達科技大學參加「陶藝國際學術研討會」，與台灣藝師相互交流；而育達科大茶陶系所也舉辦師生陶藝創作聯展，其中茶陶所碩士何丹秀麗將卑南族聚會所及慶典舞蹈，透過陶藝呈現「記得回家」作品，令人驚艷，更獲行政院原住民委員會納入典藏品肯定。

現任彰化縣原住民生活館文物研究及維護元的何丹秀麗說，家鄉在台東卑南族，與許多年輕族人一樣都離鄉背井工作，每每談論起家鄉，共同回憶就是陪伴族人成長的部落青年會所，讓她以此為靈感，透過原住民傳統技法「露天燒」燒成這件作品。

陶燒窯瓶為底座、開口處則是一座原民傳統集會所、瓶身怎有許多卑南族人跳著舞，細膩又別具意義的「記得回家」陶燒被原民會納入典藏，何丹秀麗說，陶土源自於對土地的情感，而各種慶典儀式的部落舞蹈則呈現歡樂與思鄉情誼，希望讓每個人看到時，都能想到家鄉、不論如何忙碌都要記得回家。

苗縣府文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，苗栗具有得天獨厚的天然資源，近來許多老陶師技藝傳承融入新思維，未來希望以公館鄉的苗栗陶瓷博物館作為基地，打造在地特色的陶藝文化園區，而今早研討會上有來自日本、俄羅斯、美加等地及台灣等國際級陶藝師共同交流，希望擦亮苗栗陶品牌。

「記得回家」作品不僅作工精細，請呈現深厚原住民元素及思鄉感情，獲原民會納為典藏品。（記者鄭名翔攝）

「記得回家」作品不僅作工精細，請呈現深厚原住民元素及思鄉感情，獲原民會納為典藏品。（記者鄭名翔攝）

今早十多名國際著名陶藝師於育達科技大學參加「陶藝國際學術研討會」，與台灣藝師相互交流。（記者鄭名翔攝）

今早十多名國際著名陶藝師於育達科技大學參加「陶藝國際學術研討會」，與台灣藝師相互交流。（記者鄭名翔攝）

育達科大師生以紅樓夢為主題，呈現別具風貌的茶席。（記者鄭名翔攝）

育達科大師生以紅樓夢為主題，呈現別具風貌的茶席。（記者鄭名翔攝）

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