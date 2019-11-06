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首頁　>　苗栗縣

「石虎死亡公路」苗140縣道首設區間測速 盼降低路殺

圖為140縣道。（記者蔡政珉攝）

圖為140縣道。（記者蔡政珉攝）

2019-11-06 23:19:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南部主要貫穿東西的幹道140縣道，因發生石虎路殺事件為全國最高，被不少人稱為石虎的「死亡公路」。包括苗栗縣府、公路總局與林務局會勘後，認為在140縣道增設區間測速，避免車輛超速，以免車速過快導致石虎路殺，目前苗栗縣府已獲補助850萬，正進行相關設置程序。

苗栗縣政府警察局交通隊指出，目前獲得850萬補助，目前規劃將於140縣道雙向12至25公里路段設置，希望能成為降低石虎路殺的有效方式。

140縣道發生石虎路殺事件頻繁，最近一起發生於10月底，該道路今年已累計7起，占全苗栗縣石虎路殺比例約1/3，被不少人稱為石虎的「死亡公路」，加上之前卓蘭鎮公所申請前瞻計畫補助，於140縣道旁設置大安溪濕地公園工程，被認為破壞石虎棲地，引起全國關注，也讓140縣道的石虎路殺防治持續受到關注。

之前苗栗縣府農業處已經陸續依序清除140縣道道路兩側綠籬，並增設警示車輛減速LED警示牌等，之後也規畫於遲滯石虎穿越馬路的光學儀器等，讓石虎過馬路可以多加警覺。

另外，苗栗縣府農業處獲林務局補助，配合「苗栗縣石虎族群數量與分布調查研究案」設置紅外線相機近期也陸續設置，希望能更清楚調查石虎分布現況，也便於進行石虎路殺改善建議分析。

而苗栗縣動物保護防疫所指出，根據屏科大研究團隊調查，從路殺死亡石虎個體發現，遭受病毒感染的石虎，路殺機會為健康石虎25倍，目前也正推動苗栗縣卓蘭鎮140縣道石虎棲息地之犬貓落實傳染病疫苗防疫注射計畫 」，期盼減少悲劇發生。

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