火燒稻草整地 農友公共危險罪嫌起訴

秋冬天乾物燥，是山林雜草火警高峰期，苗栗縣政府消防局統計，今年10月相關火警通報達184件，平均每天達6件，讓消防人員疲於奔命。（記者彭健禮攝）

2019-11-06 20:23:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕秋冬天乾物燥，是山林雜草火警高峰期，苗栗縣政府消防局統計，今年10月相關火警通報達184件，平均每天達6件，讓消防人員疲於奔命；消防局呼籲民眾儘量不要焚燒雜草，且注意火星，否則輕者可能被環保局裁罰，嚴重的恐被依公共危險送辦。

入秋後，東北季風增強，加上天乾物燥，近1個月來，縣內雜草山林火警頻傳，經消防隊員灌救，所幸都無人員傷亡；其中，三灣鄉發生疑似地主燃燒雜草雜物，但因風勢強勁，不僅延燒到竹林，連帶使得自身停放在一旁的貨車，也被燒毀的情形。消防局表示，由於火警附近另有民宅，若波及他人財產，恐會吃上公共危險罪嫌。

近日，苗栗地檢署就依公共危險罪嫌，將苑裡鎮一名農友起訴。這名於稻作收割後，利用火燒稻草的方式整地，且點火焚燒後，就離開現場不顧，造成火勢蔓延到稻田旁電子公司的停車場，導致多輛機車遭波及。

苗栗縣環保局指出，露天燃燒行為不僅可能影響公共安全，也影響空氣品質，依法可裁罰1200元到10萬元，今年已開罰37件，其中個人36件，共裁罰6萬7200元，工廠1件，裁罰10萬元。

環保局表示，苗栗區農業改良場已研發有改良液態益菌肥處理農業廢棄物，呼籲農友多多利用，避免被罰。

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