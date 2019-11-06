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公費流感疫苗11/15開打 頭份衛生所首創到府接種服務

頭份衛生所主任徐春仕除提醒公費流感疫苗即將開打，而且今年推出到府施打服務，歡迎身障及95歲以上長輩多加利用。（記者鄭名翔攝）

頭份衛生所主任徐春仕除提醒公費流感疫苗即將開打，而且今年推出到府施打服務，歡迎身障及95歲以上長輩多加利用。（記者鄭名翔攝）

2019-11-06 19:58:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所為活絡長輩經常駐足歇息的下公園，今早舉辦「頭份下公園．幸福轉角」活動，現場不僅有社區表演，還有咖啡、點心等美食，頭份衛生所也現場宣傳，11月15日起學校開始接種四價公費流感疫苗，今年所方首創到府打疫苗服務，凡身障及95歲以上長輩皆可事先預約，提供便利公衛服務。

頭份衛生所主任徐春仕說，今年公費流感疫苗開打期程較晚，11月15日起國小至國中學生及醫事人員列首波接種對象，12月8日起則開放65歲及學齡前幼兒接種，高風險慢性病、孕婦及6個月嬰兒之父母、其他公費對象則至明年元旦後。

而考量到許多行動不便或年長的鄉親，若要外出接種疫苗多有不便，因此衛生所首度提供到府打疫苗服務，首階段針對身心障礙及95歲以上長輩，經預約後將派員到住家中施打流感及肺炎疫苗，希望鄉親可多加利用，提高接種率並預防流感。

今早在下公園的「頭份下公園．幸福轉角」活動，讓長輩們享受溫暖秋陽、社區表演、咖啡美食，頭份市長羅雪珠也穿梭其中與鄉親話家常，她說，藉此活動不僅改善下公園環境，同時也達到各項公共政策、衛生健康宣傳的成效。

頭份市公所舉辦「頭份下公園‧幸福轉角」活動，頭份市長羅雪珠到處與鄉親話家常。（記者鄭名翔攝）

頭份市公所舉辦「頭份下公園‧幸福轉角」活動，頭份市長羅雪珠到處與鄉親話家常。（記者鄭名翔攝）

「頭份下公園‧幸福轉角」活動，讓許多長輩們享受溫暖秋陽、社區表演、咖啡美食。（記者鄭名翔攝）

「頭份下公園‧幸福轉角」活動，讓許多長輩們享受溫暖秋陽、社區表演、咖啡美食。（記者鄭名翔攝）

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