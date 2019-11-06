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視障鬥士鍾興叡出書 捐100本給頭份4國中小學

視障鬥士鍾興叡（左3）與基督長老頭份教會，捐贈百本以自身故事撰成的勵志書《致，茫人們》給頭份市4所學校。（記者鄭名翔攝）

視障鬥士鍾興叡（左3）與基督長老頭份教會，捐贈百本以自身故事撰成的勵志書《致，茫人們》給頭份市4所學校。（記者鄭名翔攝）

2019-11-06 19:32:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣生命鬥士鍾興叡雖然天生雙眼全盲，但他不受殘缺限制，不僅以天籟嗓音撫慰人心，更至世界各地巡迴演講近2000場，近期則出版勵志書籍《致，茫人們》，今天捐贈100本給頭份市4所國中小，希望藉人生經歷鼓勵學童們勇敢面對挑戰，探索自身專長與興趣，積極汲取所需知識與技能，未來服務人群、造福社會。

「每個人都是特別的，『看不到』也是我特別之處」，鍾興叡努力以成為「有用的人」為目標，不僅自彈自唱出專輯，還進修獲得2座學士學位，走遍23國巡講分享生命故事，藉自身奮鬥經歷及動人歌聲，撫慰每個正徬徨迷茫的生命。

鍾興叡將成長遭遇及心得，撰成21篇心靈散文，今年出版《致，茫人們》一書，激勵許多正陷忙、茫、盲迴圈的人們，且攜手基督長老頭份教會捐贈100本書籍給頭份國中、信義、后庄、新興國小，今早於信義國小舉辦捐書儀式並演講，回饋家鄉學子。

提到書中最令他印象深刻的篇章，鍾興叡說，曾在雨天的台北街頭盲揮手招車，好不容易盼到一輛計程車停下，他坐入車內告知目的地，但卻屢未回應，讓他誤以為對方不願載，而過去種種遭遇不友善對待的經歷也湧上心頭，不禁對司機怒喊「你有聽到嗎！」

那時司機緩緩拉起他的手，摸向自己耳朵，他這才發現原來司機戴著助聽器，談到這裡，鍾興叡仍不禁哽咽，反省自己為身障者卻因過去不好經驗而蒙蔽同理心，深感慚愧，因此特別寫下這段經歷，希望大家不要因過往不愉快經驗，而忽略他人真正聲音。

鍾興叡也鼓勵現場的學童們，學習的過程須從父母「要我學」，再到自己摸索「我要學」，最後邁入「學我要」階段，找到興趣及專長進而專精汲取相關技能與知識，適才適所發揮所長，尤其社會大學更是每個人的必修學分。

信義國小鍾瑞蓉代表受贈學校，感謝鍾興叡及基督長老頭份教會對教育的協助，讓孩子們能閱讀「眼盲心不盲」的故事，也從中找到未來方向，踏上屬於自己的勵志人生。

視障鬥士鍾興叡在捐贈會上也以動人嗓音唱出時下流行歌曲，讓現場學童也聽得如癡如醉。（記者鄭名翔攝）

視障鬥士鍾興叡在捐贈會上也以動人嗓音唱出時下流行歌曲，讓現場學童也聽得如癡如醉。（記者鄭名翔攝）

視障鬥士鍾興叡在捐贈會上也以動人嗓音唱出時下流行歌曲，讓現場學童也聽得如癡如醉。（記者鄭名翔攝）

視障鬥士鍾興叡在捐贈會上也以動人嗓音唱出時下流行歌曲，讓現場學童也聽得如癡如醉。（記者鄭名翔攝）

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