好貴的藍白拖！付5000元也拿不到…

2019-11-06 16:49:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子帶著女兒逛大賣場，因拖鞋舊了，叫女兒拿了雙55元的藍白拖給他，他換穿後，沒有給賣場收銀人員結帳，就要離去，被賣場人員發現報警處理；陳男被依法送辦，藍白拖也已歸還，但竊盜事實明確，苗栗地方法院處陳男拘役5天，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，今年5月4日下午2點15分左右，陳男帶未成年女兒到頭份大潤發購物，在拖鞋區請女兒幫他拿了一雙藍白拖；陳男試穿後，將原穿著的舊拖鞋放置於拖鞋貨架下，繼續逛賣場，選購其他商品後，結帳離去，但沒有支付藍白拖的款項。

陳男逛賣場期間，賣場人員在拖鞋區貨架下發現一雙舊拖鞋，調閱店內監視錄影畫面發現是陳男遺留，察覺有異，到結帳櫃台查看；賣場人員見陳男沒有支付藍白拖款項，將準備離開的陳男攔下，先詢問有沒有商品漏未付費，陳男回應「沒有」，才報警處理。

陳男辯稱，因為那個拖鞋很髒又破掉了，他有買東西，不想放在商品上面，一時忘記了沒有結帳，他很容易健忘，不是要偷藍白色拖鞋。但又稱，他於結帳前還有再回拖鞋區那邊，想要把舊的拖鞋帶走，但沒有看到舊拖鞋。

法官認為陳男前後說詞矛盾，不予採信，認陳男竊盜事實明確，惟考量所竊取之物價值，且已發還被害賣場，處陳男拘役5天，如易科罰金，以1000元折算1日。

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