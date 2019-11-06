惡鄰攀頂樓竊上萬元灰鸚鵡 見飼主找上門跪地求饒

遭竊的非洲灰鸚鵡市價約1萬5千元。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-06 16:18:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市簡姓民眾飼養市價上萬元的非洲灰鸚鵡，但昨晚卻發現鸚鵡不翼而飛，讓他焦急PO網尋鳥，但隨後調閱家中監視器發現竟是黃姓鄰居闖入行竊，立即將畫面公開並報警緝賊，黃嫌見形跡敗露隨即將鳥歸還，但失主仍找上門當面理論，黃嫌雖不斷跪地求饒，但警方仍依竊盜罪嫌約談偵辦。

簡姓飼主表示，昨晚10點多回到家，發現養在3樓的灰鸚鵡不見蹤影，原以為是鳥兒自己咬掉腳鍊飛走，立刻急PO協尋文至各大臉書社團內；不料調閱監視器畫面後，一眼認出50餘歲的黃姓鄰居疑似從隔壁房子頂樓攀爬，破壞門鎖後入內偷鳥。

從飼主公開的監視器畫面可見，黃男前晚9點半闖進屋內先四處張望，且有所準備先戴上手套，確認目標後立即撲上前，鸚鵡見生人靠近受驚拍翅飛舞，但黃嫌仍粗暴抓住鳥兒並解開腳鍊，隨即快步離開，犯案時間約1分鐘。

飼主稱黃嫌有毒品前科，8月才剛出獄，懷疑是缺錢才偷鸚鵡欲變賣，怒將行竊過程PO網，今早6點半報警，黃嫌疑知形跡敗露，8點多又偷偷摸摸將鸚鵡放回簡男住處，但飼主仍怒不可遏，直接赴黃嫌家門前與之理論，黃嫌則不斷跪地求饒；警方表示，偷竊行為屬公訴罪，現已約談黃嫌進一步偵辦。

簡姓飼主說，遭竊的非洲灰鸚鵡又稱剛果灰鸚鵡，壽命約40至60歲，自己以1萬5千元將其購回，若遭竊轉售起碼也可賣萬元以上，所幸家中裝多台監視器逮到嫌犯，才得以追回心愛的鸚鵡。

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黃嫌見到飼主找上門，不斷下跪求饒。（記者鄭名翔翻攝）

黃嫌帶著手套一把抓住鸚鵡。（記者鄭名翔翻攝）

黃嫌得手後立即快步離開，但過程皆被監視器錄下。（記者鄭名翔翻攝）

黃嫌見形跡敗露，今早又偷偷摸摸將鸚鵡歸還。（記者鄭名翔翻攝）

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