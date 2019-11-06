7旬翁失智呆站拱天宮牌樓前 警撥1小時手機終於找到家人

7旬翁（中）失智呆站拱天宮牌樓前，警撥1小時手機終於找到家人（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-06 15:09:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局通霄警分局今天指出，1日14時許，家住苑裡鎮的7旬杜姓老翁，搭火車北上欲至後龍鎮訪友，不知為何提前於白沙屯站下車後又徒步走到約1.5公里外的通霄鎮拱天宮牌樓（臺一線）站立路旁徘徊。

因拱天宮為地方信仰中心，附近車流量大，通霄分局白沙派出所接獲民眾報案有老翁疑似走失，前往將人帶回。因杜翁當時已經忘記個人資料且未攜帶證件僅有一部手機，警方只好土法煉鋼。

經過一個號碼接一個地撥打後，警方花費約1小時，總算聯繫上杜翁外孫女，再請家屬將人帶回。

通霄警分局呼籲：民眾家裏如有年長家人（尤其是有失智症者）應多加關懷平日居家生活，如欲外出盡可能陪伴前往，另可以在他們衣服上車縫聯繫資料或冾各縣市政府社福機構申請配戴愛心手鍊或在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，防止外出走失時，只要被發現就能順利找到家人帶回，以維護家中長輩安全。

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