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韓總以中國獼猴桃冒充奇異果？ 韓辦：請議員好好監督市政

韓國瑜今天在苗栗參觀柿餅工廠後品嚐柿餅。（記者許麗娟攝）

韓國瑜今天在苗栗參觀柿餅工廠後品嚐柿餅。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 21:38:38

〔記者許麗娟／苗栗報導〕民進黨台北市議員簡舒培今天在議場質詢時指稱，外傳韓國瑜擔任北農總經理期間，向中國買獼猴桃混充澳洲及紐西蘭奇異果出售，韓國瑜競選辦公室對此事，僅回應與中國簽署的12項MOU的北農所有業務預算都是經過董事會同意、監督。

簡舒培指出，韓國瑜擔任台北農產公司總經理期間，和中國簽署的12項MOU，原預計賣出828噸，不僅只賣出87噸，反而還大買284噸，且外傳北農向中國大量進口獼猴桃，再混充澳洲及紐西蘭奇異果賣給台灣人，魚目混珠騙人。

對此，韓競辦發表3點聲明，1、北農所有業務預算都是經過董事會同意，由董事會監督。2、北農任職期間公司不但營運正常並且獲利增加，股東分紅以及員工分紅增多，業績創下40年來最高紀錄。3、請台北市議員好好監督現在的市政工作，不要為了選舉抹黑蒙蔽了自己的智慧之眼。

相關新聞連結：
韓國瑜在北農期間以中國獼猴桃冒充奇異果？ 柯P瞪眼︰有生意頭腦

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