客家精神是「硬頸」？ 韓國瑜：這是誤解

韓國瑜（前排左三）到苗栗市玉清宮參拜，苗栗縣長徐耀昌（前排左二）、立委徐志榮（前排右三）、縣議長鍾東錦（前排左一）、前縣長劉政鴻（前排右二）及多名議員陪同。（記者彭健禮攝）

2019-11-05 18:45:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今天傍晚到苗栗市玉清宮參拜，他指客家人「硬頸」的精神是誤解，應是如同玉清宮主神關聖帝君的「忠義」，為國家盡忠、對父母盡孝、對朋友有義，「尤其創建中華民國的孫中山是客家人，如今中華民國風雨飄搖，懇求客家鄉親團結共同捍衛」。

韓國瑜在苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦及多名議員、前縣長劉政鴻等人陪同下，今天下午4點多，到玉清宮參拜，並與苗栗鄉親進行短講。

韓國瑜說，第一等的客家人是忠臣孝子，為國家盡忠、對父母盡孝，對朋友有義；所以很多人說客家精神是「硬頸」，但他認為是誤解，應該是「忠義」。

韓國瑜說：「尤其創建中華民國的是客家鄉親、國父孫中山先生，所以客家鄉親對中華民國的熱愛，絕對是最棒的、最好的，甚在國外處處可見唐人街裡頭，大家還是認同中華民國及這面國旗。」

韓國瑜說，但如今「中華民國風雨飄搖，外面有中國共產黨要併吞中華民國，台灣內部台獨的力量，也要併吞中華民國」，所以這場戰役是「中華民國保衛戰」，全球華人、人人有責。他要拜託團結，心手相連，捍衛中華民國。

韓國瑜另提，早年「台灣錢淹腳目」，過去一株達摩蘭賣800萬到1000萬元，滿街雙B轎車，XO酒銷售全亞洲第1名，但這一、二十年來，沒有人講這個話，好多台灣人民沒有錢。

他說，如果大家覺得蔡英文總統執政3年半，認為經濟非常好，人民安居樂業，外交關係順暢、兩岸關係和平交流，那就繼續投民進黨；反之，請投給他。

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