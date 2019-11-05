傅學鵬曾挺宋才未到場助選？ 韓國瑜聽而不回

國民黨總統參選人韓國瑜今到苗栗拉票，現任縣長徐耀昌（右1）、前縣長劉政鴻（左1），以及現任立委陳超明（左2）、徐志榮（右2）都現身，就是獨缺前縣長傅學鵬。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 16:48:28

〔記者許麗娟／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今在苗栗跑選舉行程，現任縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻都現身助選，就是不見曾力挺宋楚瑜的前縣長傅學鵬，面對媒體詢問為何傅學鵬沒來？韓國瑜聽而不回。

韓國瑜今在苗栗拉票，現任縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、現在議長鍾東錦、副議長李文斌都前來輔選，甚至連前民進黨籍的縣議員蔡銘雄也在竹南龍鳳宮時上台拉票，給足了韓國瑜面子。

2位前、現任縣長到場助選，卻不見同是國民黨籍的前縣長傅學鵬，傅學鵬亦是苗栗政壇重量級的人物，因外傳宋楚瑜可能還會再參選總統，所以與宋楚瑜交好的傅學鵬今未現身幫韓國瑜輔選也令人質疑，今韓國瑜在苗栗參觀柿餅工廠後被媒體詢問傅學鵬前縣長沒出現，是不是因為支持宋楚瑜的關係，韓國瑜聽了卻沒有回應，而是轉移話題問媒體還有沒有其他問題。

但媒體詢問前後任縣長都在，有沒有覺得大整合？韓國瑜則表示，兩位縣長都幫忙一些活動讓他非常感動，也非常熱心的支持他，今天包含現任立法委員、議長、副議長都出來了，感覺這次苗栗非常的團結，氣氛也非常好，身為候選人，他對苗栗鄉親非常感動。

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