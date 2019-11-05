為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

傅學鵬曾挺宋才未到場助選？ 韓國瑜聽而不回

國民黨總統參選人韓國瑜今到苗栗拉票，現任縣長徐耀昌（右1）、前縣長劉政鴻（左1），以及現任立委陳超明（左2）、徐志榮（右2）都現身，就是獨缺前縣長傅學鵬。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今到苗栗拉票，現任縣長徐耀昌（右1）、前縣長劉政鴻（左1），以及現任立委陳超明（左2）、徐志榮（右2）都現身，就是獨缺前縣長傅學鵬。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 16:48:28

〔記者許麗娟／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今在苗栗跑選舉行程，現任縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻都現身助選，就是不見曾力挺宋楚瑜的前縣長傅學鵬，面對媒體詢問為何傅學鵬沒來？韓國瑜聽而不回。

韓國瑜今在苗栗拉票，現任縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、現在議長鍾東錦、副議長李文斌都前來輔選，甚至連前民進黨籍的縣議員蔡銘雄也在竹南龍鳳宮時上台拉票，給足了韓國瑜面子。

2位前、現任縣長到場助選，卻不見同是國民黨籍的前縣長傅學鵬，傅學鵬亦是苗栗政壇重量級的人物，因外傳宋楚瑜可能還會再參選總統，所以與宋楚瑜交好的傅學鵬今未現身幫韓國瑜輔選也令人質疑，今韓國瑜在苗栗參觀柿餅工廠後被媒體詢問傅學鵬前縣長沒出現，是不是因為支持宋楚瑜的關係，韓國瑜聽了卻沒有回應，而是轉移話題問媒體還有沒有其他問題。

但媒體詢問前後任縣長都在，有沒有覺得大整合？韓國瑜則表示，兩位縣長都幫忙一些活動讓他非常感動，也非常熱心的支持他，今天包含現任立法委員、議長、副議長都出來了，感覺這次苗栗非常的團結，氣氛也非常好，身為候選人，他對苗栗鄉親非常感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
參訪苗栗陶 韓國瑜：駐外大使館可成促銷點
2019-11-05 14:46

參訪苗栗陶 韓國瑜：駐外大使館可成促銷點
綠營批母語在家學是歧視 韓國瑜：辦演講、話劇鼓勵學母語
2019-11-05 16:32

綠營批母語在家學是歧視 韓國瑜：辦演講、話劇鼓勵學母語
潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇

潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇
韓國瑜苗栗龍鳳宮參拜 批蔡政府喊「台灣不能再窩囊下去」
2019-11-05 12:30

韓國瑜苗栗龍鳳宮參拜 批蔡政府喊「台灣不能再窩囊下去」
韓陣營稱民調有機會打平 蔡英文：沒聽過民調可以預告！
2019-11-05 12:20

韓陣營稱民調有機會打平 蔡英文：沒聽過民調可以預告！
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

前苗栗縣長傅學鵬母辭世 蔡總統拈香致祭 - 政治 - 自由時報電子報

網友回應

苗栗縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播